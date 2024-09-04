董秉軒任意引退！回顧16年棒球路：不是放棄，而是前往更好的自己

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味全龍球團今（4）日宣布，外野手董秉軒因個人生涯規劃提出任意引退請求。經過雙方的深入懇談後，球團對董秉軒的決定表示尊重與祝福，並公開感謝他在過去4年中對球隊的付出。董秉軒在社群媒體回顧自己與棒球的淵源，從2008年首次欣賞職棒比賽，到進入三星少棒、穀保家商，以及入選世界青棒中華代表隊，進入文化大學棒球隊，最後實現了加入味全龍的夢想，「拿過大大小小的冠軍，日以繼夜的訓練渴望有一天站上夢想的職業舞台。」董秉軒感謝球團給予他站上職業舞台的機會，「在這個職涯中體悟到的所有跌宕起伏也是我生命中很重要的養分，我也終於在過程裡看見自己，我勇敢做出了這個決定，請大家切勿為我感到婉惜。」董秉軒特別感謝一路上栽培他的教練、隊友、家人以及支持他的球迷朋友，「謝謝你們，愛你們唷，最後感謝堅持16年的自己，辛苦了！我很認真我很自律，我很棒，我期待更好的自己。」最後，董秉軒表示他將「拿回人生的掌控權」，以全新的身份翻開人生的新篇章。董秉軒2019年首次參加中職選秀會落選，隔年2020年選秀會味全龍在第8輪將他挑走。2021年首次升上一軍，但過去兩年大多在二軍，今年一軍僅有3場出賽，生涯在一軍出賽68場，留下44支安打、5支全壘打、21分打點成績，生涯打擊三圍.220/.282/.355。