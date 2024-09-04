《波拉西亞戰記》首推「全職業轉職系統」　新舊裝備無痛水平轉換

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▲《波拉西亞戰記》咒文刻印使新增技能強化攻擊傷害，並大幅提升治癒輔助能力。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》執行官新增技能提升血量／攻擊傷害，並添加全新團隊輔助／群體控場技能。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》香射手新增技能提升傷害，並減少施放技能間隔時間。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》幻影劍士新增技能提升移動速度、攻擊速度，並添加全新大幅減傷防護罩技能。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》第2隻混沌級首領「鯨獅」登場。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下《波拉西亞戰記》今（4）日正式開放職業轉職系統，指定條件下能夠一鍵水平轉換新舊職業裝備道具；同步首次推出職業限定優化，4大職業個別新增6項技能，原有技能也追加亞奎殘片再強化，角色能力全面升級。第2隻混沌級首領「鯨獅」亦於今（4）日登場，成功擊殺可獲得珍稀裝備碎片及亞奎殘片；對應活動「與鯨獅相遇」同步開跑，此次更新也新增「Lv.8破滅黑劍」，黑劍攻略強度及汙染值再提升，玩家可把握這次轉換機會，體驗不同職業的打鬥魅力。《波拉西亞戰記》9月推出重點更新內容，包括全職業轉職系統及職業限定優化等，並釋出第2隻混沌首領「鯨獅」，黑劍系統亦開放至Lv.8。首度開放全職業轉職，玩家於商店購買職業變更相關道具即可進行轉職，搭配「職業變更幣」還能將原有的稀有等級以上裝備和亞奎殘片，水平變更為新職業的裝備道具；職業變更後，還可依據全新職業重新配置亞奎具現強化，不需要打掉重練，非常適合玩膩原有職業、想重新開始的老手玩家，或是想體驗不同職業的回鍋玩家。為4大職業的所有姿態個別新增兩個技能，每個職業將可體驗6項全新主被動技能；新技能對於攻擊、輔助、控場等全面向進行增強與優化，戰鬥效率與操作體感將再提升，各職業新技能重點如下：攻擊傷害強化，治癒輔助能力大幅提升。血量／攻擊傷害提升，全新團隊輔助／群體控場技能。傷害提升，施放技能間隔時間減少。移動速度、攻擊速度提升，全新大幅減傷防護罩技能。繼賽爾卡林後，第2隻混沌首領「鯨獅」正式登場，擊殺可獲取「傳說裝備碎片」、「英雄裝備碎片」、「傳說亞奎殘片」及「英雄亞奎殘片」。對應慶典活動「與鯨獅相遇」即日起至9月11日維護前開跑，完成指定任務即可收割豐厚道具。新增「Lv.8破滅黑劍」，攻擊中怪物之強度、數量，以及汙染效果亦隨黑劍等級提升；建議10名Lv.61以上玩家共同挑戰。「Lv.8破滅黑劍」亦將出現首領級怪物「星雲君主」，將其擊殺後有更高機率能獲得可用於交易的英雄及傳說深淵石。