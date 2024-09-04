亞股集體坐大怒神！日經收盤暴跌1638點　韓股重挫逾3%

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美股四大指數週二全面收黑，其中費城半導體指數重挫7.75%，科技股部分，人工智慧龍頭輝達帶頭暴跌，也讓今日亞股集體做大怒神。日經指數收盤下跌1638.70點，創下史上第五大跌點，韓股Kospi也重挫逾3%。美國股市周二開盤，科技股和半導體類股跳空下跌，輝達下殺9.53%，台積電ADR也暴跌6.53%，半導體及AI族群全倒，此外，美國經濟數據不佳，製造業指數連續五個月萎縮，8月製造業數據較預期疲軟，也增加跌勢稻草。亞洲股市今日也集體坐大怒神下滑，台股加權指數今日暴跌999.46點，創下史上第三大跌點，僅比今年8月5日時重挫1807.21點，還有8月2日單日下跌1004.01點來的少。日韓股市部分，日經225指數收盤下跌4.24%或1638.70點，收在37047.61點，跌點創下史上第五大，盤中一度跌破 37000 點。東證指數收盤下跌 99.78 點或 3.65%，至 2633.49 點；東證股價指數（TOPIX）也一路走低，下跌99.78點，或3.65%，收2633.49點。韓國綜合股價指數（Kospi）下跌83.83點，或3.15%，收2580.80點；科斯達克創業板指數（Kosdaq）下跌28.62點，或3.76%，收731.75點。