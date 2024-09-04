賴清德諷中國不向俄收復失土！英媒：中國收回俄佔領地比侵台容易

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總統賴清德近日接受電視專訪談及中國侵略台灣目的，不是為了領土完整性，而是為了成為世界霸權，並以「璦琿條約」為例，質疑中國為何不去向俄羅斯討回領土？這段談話引發全球媒體關注，俄羅斯外交部更罕見回應，甚至以「吠叫」來形容賴清德。然而，英媒《電訊報》指出，中國現在要收回俄羅斯佔領的領地，其實比侵略台灣還要容易許多。英媒《電訊報》以「對中國來說，現在可能是攻擊俄羅斯的最佳時機」為題報導，談到賴清德拋出的這個議題，報導更在標題下方引言調侃俄羅斯，「隨著所有人都在烏克蘭，大概只有兩個人和一隻狗在守著海參崴（Vladivostok）」。報導提到，由於現在有大量俄羅斯軍隊被困在烏克蘭，英國前國防大臣華勒斯(Ben Wallace)也曾表示，俄羅斯有97%兵力都在烏克蘭戰場，很難想像蒲亭（Vladimir Putin）還有餘力應對中國北進。這點從烏克蘭入侵俄羅斯庫爾斯克州時可看出，俄羅斯找不到正規部隊來防守，只好將青少年丟上前線戰場，正規軍卻留在西南戰線。《電訊報》指出，中國近年一直在擴張軍力，俄羅斯現在根本無法與之匹敵。中國人民解放軍陸軍約有96.5萬現役人員，遠大於俄羅斯陸軍約55萬的現役人數，中國的主戰坦克和步兵戰車數量也大於俄羅斯，第5代殲-20戰鬥機，也被公認比俄羅斯的 Su-57 來得更先進。《電訊報》研判，中國可能尚未準備好，面對有美國支持，且還要發動複雜海、空入侵戰的台灣，但從陸地上入侵俄羅斯，應該不會有什麼困難。報導也提到，北京近年來巧妙地保留了中俄邊境爭議，但在2023年8月，中國自然資源部發布了一張地圖仍透露了其野心，挑釁地將中俄邊境的大烏蘇里島(黑瞎子島)全境標記為中國領土，無視俄羅斯和中國在20年前針對分裂共治該島所達成協議，且在地圖上用中文名稱重新命名加註了包括符拉迪沃斯托克(海參崴)在內的部分俄羅斯領土。《電訊報》強調，北京已宣布自己是「近北極國家」，並在北極事務中變得越來越活躍，關注俄羅斯北極海岸的北方海航道，若控制海參崴及其周邊地區，不僅將讓中國在太平洋獲得更強的立足點，也能更好地進入這些北極航道，這航道預計可將歐亞之間的距離縮短約40%。