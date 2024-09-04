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全力支持政府調薪4%　工總：台灣已經沒有低價勞工市場

記者鍾泓良／台北報導

▲工總全力支持政府決定，並強調台灣企業不能再仰賴低價人工，「未來台灣沒有低價勞工的市場」。（示意圖／Pixabay）
▲工總全力支持政府決定，並強調台灣企業不能再仰賴低價人工，「未來台灣沒有低價勞工的市場」。（示意圖／Pixabay）
最低工資審議會今（4）日召開，拍板明年月薪調幅超過4%。全國工業總會常務理事何語受訪表示，工總全力支持政府決定，並強調台灣企業不能再仰賴低價人工，「未來台灣沒有低價勞工的市場」。

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最低工資會議召開前一周，各界的產業團體均支持政府調薪，但希望可以比照明年軍公教調薪3%為指標。但實際調幅為最低工資月薪調漲4.08%，來到28590元，時薪調漲3.8%到190元，月薪調幅仍超出產業團體期待。

何語表示，工總完全支持政府調薪決定，認為企業不能再仰賴低價人工，「台灣已經沒有低價勞工的市場。」

至於外界擔心國內缺工問題應該先獲得改善。他認為，缺工不僅僅是台灣，日本、韓國及世界各國等先進國家都面臨相同問題，面對無解缺工問題，政府也無能為力，只能產業自己回歸市場面去應變，「產業界沒有辦法應變，就被淘汰掉！」

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