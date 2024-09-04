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美網／「網壇詹皇」Tiafoe闖男單4強！相隔18年再有地主好手爭冠

記者林之越/綜合報導

▲美國「網壇詹皇」Frances Tiafoe，在美網男單8強賽中，因對手Grigor Dimitrov受傷棄賽，成功晉級最終4強，將交手同胞Taylor Fritz，睽違18年來確定將再有地主好手晉級決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國「網壇詹皇」Frances Tiafoe，在美網男單8強賽中，因對手Grigor Dimitrov受傷棄賽，成功晉級最終4強，將交手同胞Taylor Fritz，睽違18年來確定將再有地主好手晉級決賽。（圖／美聯社／達志影像）
美國網球好手Frances Tiafoe，因為造型神似NBA巨星「詹皇」LeBron James，而獲得「網壇詹皇」綽號。今（4）日出戰美網男單8強戰，以6：3、6：7（5）、6：3、4：1領先時，來自保加利亞的對手Grigor Dimitrov因傷棄賽，Frances Tiafoe確定晉級男單4強賽，對手將會是同胞Taylor Fritz，這也是睽違18年來，再有美國好手在美網4強交手

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8強大戰因傷喊停　3年來第2度闖4

美網男單8強賽，賽會第20種子Frances Tiafoe面對老將Grigor Dimitrov，搶下總盤數2：1領先，第4盤也搶下4：1的局數領先。在第3盤結束後就曾下場接受治療的Grigor Dimitrov，雖然忍著傷痛上場，但最終還是在醫療團隊建議下退出比賽，而Frances Tiafoe也自動取得晉級，是個人近3年來第2度闖入男單4強。

重要的是，Frances Tiafoe下場對手將是美國的同胞Taylor Fritz，這是自2005年的網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）和Robby Ginepri，相隔18年後再度有美國好手在美網4強交手。同時，也是繼2009年溫網的Andy Roddick後，再有美國好手闖進大滿貫男單決賽

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