美網／「網壇詹皇」Tiafoe闖男單4強！相隔18年再有地主好手爭冠

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國網球好手Frances Tiafoe，因為造型神似NBA巨星「詹皇」LeBron James，而獲得「網壇詹皇」綽號。今（4）日出戰美網男單8強戰，以6：3、6：7（5）、6：3、4：1領先時，來自保加利亞的對手Grigor Dimitrov因傷棄賽，美網男單8強賽，賽會第20種子Frances Tiafoe面對老將Grigor Dimitrov，搶下總盤數2：1領先，第4盤也搶下4：1的局數領先。重要的是，