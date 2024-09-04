美國檢方控華裔官員「中國代理人」　曾阻紐約州長與蔡英文見面

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美國檢察官本週正式起訴一對被指控為中共代理人的華裔官員夫婦孫雯（Linda Sun）與她的丈夫胡驍（Chris Hu），檢方指出孫雯作為紐約州州長侯可的前副幕僚長，私下作為中國政府的代理人，多次干預紐約州和台灣之間的接觸，還成功阻止了時任總統的蔡英文與時任紐約州州長古莫會面，還涉嫌協助洗錢、簽證詐欺謀取大量回扣。根據《美聯社》、《CNN》等多家美媒報導，美國檢方日前抓到一名中國間諜孫雯，根據檢察官新聞稿，過去她在紐約州政府裡面工作十多年，曾任前州長古莫（Andrew Cuomo）和現任州長侯可（Kathy Hochul）兩任州長的幕僚，期間協助中國洗錢、發放假護照以及發布假州政府公文換取豪宅跟名車。直到現年41歲的孫雯與中國之間的不當往來行為被發現後，才在2023年被紐約州長辦公室解雇，起訴書更指出，孫雯甚至曾經多次出手干預，使得紐約各級官員無法順利跟台灣的官員會面。週二（9/3）上午，這對夫婦在紐約州長島的豪宅被捕，兩人均在紐約東區聯邦法院出庭時否認所有指控，法庭裁定交保，孫雯保釋金定為150萬美元（新台幣4920萬元），她丈夫的保釋金定為50萬美元（新台幣1640萬元）；兩人的旅行都僅限於紐約市、長島、緬因州和新罕布夏州，月底將再次開庭。起訴書指出，檢方掌握孫雯自2016年起便配合中國駐美領事館官員的要求行事，還多次主動寫信給中國官員們邀功，提到自己多次阻止紐約州政府和台灣駐美官員接洽。其中的例子包含2019年7月台灣時任總統蔡英文出訪過境紐約前夕，駐紐約台北經文辦事處官員發函邀請孫雯和時任州長古莫參加為蔡英文舉行的歡迎宴會，但孫雯不僅在暗中回函以行程衝突為由拒絕邀請，也被發現當天古莫的行程日期並未衝突，這份邀請也沒有通知州長辦公室，孫雯本人還在蔡英文訪問紐約市當天參與中國僑社舉行的抗議活動。檢察官也揭露孫雯利用職務阻止更多台美官員互動的細節，包含以「中國的重要性」為理據，更改兩位州長獲得資訊的狀況，例如2020年台灣總統大選結果公布後，我國駐紐約辦事處曾去信州長古莫，希望對方提供祝賀信函，但孫雯卻從中回覆稱拒絕提供信函，稱「這會引起政治風暴」。起訴書中也提到，孫雯多次將這些台灣的消息轉寄給了中國官員，刻意降低州長辦公室與台灣駐處的互動，例如新冠疫情剛在紐約爆發缺乏口罩時，孫雯封殺台灣向紐約提供了20萬個口罩的事實，還無視台灣駐紐約辦事處的詢問以及安排處長與州長古莫會面的請求，反而一方面力薦古莫公開稱許中國官員向紐約市提供醫療器材，另一方面告訴中國官員，台灣捐獻口罩沒有得到紐約州政府的正式聲明。在聽證會上，檢察官指控孫雯夫婦的犯罪行為全數都用中文來進行溝通，包含使用了空殼公司、iCloud 帳戶和微信訊息對談等，孫雯的辯護律師謝弗 (Jarrod Schaeffer) 則回應稱這些指控「具有煽動性，似乎是過於激進的起訴的產物」。