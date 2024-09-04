日本國民男神來了！妻夫木聰任台灣觀光代言人：有想長住的念頭

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交通部觀光署今（4）日召開日本市場台灣觀光代言人媒體見面會，首度公布邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，個人來訪超過十次的妻夫木聰，此次專程來台進行為期六天五夜台灣觀光宣傳影片的拍攝，親自深入走訪台灣各地，足跡踏遍台灣北、中、南、東各地，探索台灣獨特人文與自然風景。去年疫情之後，觀光署鎖定20歲至39歲年輕女性為目標，以「嗶嗶嗶嗶！台灣！來趟充滿好奇心的旅程吧！」作為主要訴求，推出之後受到許多好評，也吸引許多年輕朋友來台觀光。今年為了全面刺激日本旅客出發來台灣的行動力，觀光署邀請國民男神妻夫木聰擔任代言人，並延續「嗶嗶嗶嗶！台灣！」為主軸搭配「したいことぜんぶ！你想體驗的事物都在這裡」的訊息，除了鞏固原主力客群之外，也同時加強對日本20至39歲男性及40歲以上的男女宣傳行銷，希望藉由國民偶像代言人的口碑行銷，讓日本旅客發現到原來台灣還有著更多你還沒發現的新體驗及新奇的發現。妻夫木聰表示，過去因為各種契機來台超過十次，不僅曾多次因為參加金馬影展及工作來台，更曾經因為電影拍攝來台待了一個多月，徹底融入了台灣生活。這些經歷讓他對台灣的風景、美食及相遇的每一個人的熱情都留下了很美好的印象，甚至因此有了想在台灣長住的念頭。妻夫木聰分享，這些回憶讓他對台灣充滿魅力的生活體驗有了很深刻的印象，因此在接到台灣觀光署的邀請時便毫不猶豫地答應。他希望透過擔任台灣觀光代言人的機會，能將台灣的魅力充分傳達給日本的民眾，讓更多的日本民眾能夠也跟他一樣成為台灣的粉絲。觀光署透露，此次六天五夜的台灣之旅，妻夫木聰深入了台灣各地，不僅嚐到了夢寐已久的台式朝市早餐美食，更體驗了在阿里山茶園採茶、製茶的茶園生活，並親自駕船在日月潭中欣賞了令人驚喜的湖光美景。也為了介紹台灣庶民娛樂，前往了宜蘭體驗了釣蝦的樂趣。交通部觀光署署長周永暉指出，他跟大家一樣都很期待妻夫木聰這趟深度的探索台灣宣傳影片發布，也希望藉由妻夫木聰這位台灣鐵粉的角度帶領大家看見不一樣的台灣，旅客無論何時來訪台灣都能挖掘到充滿驚喜的體驗，在春天可欣賞絕美景緻、夏天走在深山的茶園步道中來趟療癒旅程，到秋天的樂活體驗與冬天的美食饗宴。觀光署從11月開始也將陸續在日本電視媒體、網路及各大交通運具及戶外看板中公開全新廣告素材，並規劃推出多項實體消費者活動，提昇日本民眾對台灣的關注，希望透過第一線實體活動與日本民眾的實際互動，爭取日本民眾能夠將喜愛台灣的心，進而轉換實際行動出發到台灣。