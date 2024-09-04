影／貓咪好奇玩自拍！超可愛影片引網瘋傳　印尼貓地位比狗高　

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印尼一隻寵物貓近期發現開著的手機，牠非常愉快地玩手機自拍了一個下午，直到主人回房間時發現牠無意間打開了錄影功能，把牠玩樂的畫面都錄起來。事後主人將這段影片放到社群平台，引發網友熱議。影片中可看到這隻貓一下對著手機自拍，一下拍打手機，似乎在疑惑這東西是什麼。時不時舔嘴唇的模樣，非常可愛。據悉，這隻貓目前住在印尼，有天牠注意到主人的手機掉在地板上，於是牠毫不客氣地與手機「玩起來」。在印尼，貓的地位比狗崇高，印尼近2.6億人口中逾85%是穆斯林，在伊斯蘭文化中，穆斯林民眾視狗為穢物（najaasah），寵物狗不常見，但很多人養寵物貓，因此民眾對貓十分友善，也常會餵食。印尼戶外公園、綠地，或是大型購物中心、百貨商場，很難見到有民眾帶著愛犬蹓躂；相反地，受到伊斯蘭文化的影響，貓在印尼比狗受歡迎非常多。印尼穆斯林認為貓比狗乾淨，通常都會善待貓咪。在一些傳統市集或是街邊小巷，常常可以看到貓咪賴在人們身邊，人和貓相處地非常和諧。