美軍售交貨延宕　谷立言強調台灣在供貨順序「名列前茅」

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美國在台協會台北辦事處處長谷立言上任後首次舉辦記者會，他今（4）日被媒體問到美國對台軍售的交貨延宕嚴重如何改善？谷立言回應，由於國際局勢及防禦需求增加，軍火工業基地運作吃緊，不過，美國已加倍投資國防軍事生產。谷立言強調，各國軍武需求都有優先順序的排列，「台灣在優先順序名單上名列前茅」。谷立言表示，軍售延宕對於拜登政府和美國國會都是首要議題，美國現正全力加倍投資國防軍事生產基地，運用非傳統產業複製計劃進行。也就是尋找一些傳統上可能非軍事防禦相關產業的公司合作，「特別在加強不對稱戰力生產方面，加倍努力」。他並進一步表示，美國另一方面特別運用盟友資源和生產力，共同加強許多國家的軍事生產產能，使全球軍火生產供應鏈能夠持續。當然，因為美方面臨需求來自許多領域，必須要有優先順序排列，「台灣在優先順序名單上名列前茅。」此外，谷立言特別提到拜登總統以「總統提用權」（PDA）提供台灣3.45億美元軍備，並協助軍事融資、資助台灣防衛方面需求，主要目標都和台灣一樣，希望能夠加速讓台灣取得所需設備。谷立言指出，過去6個月來已看到軍火生產的大規模速度成長及進展，未來在交貨方面也會持續努力。谷立言重申，美國對於維持台灣的自我防衛能力非常堅定，維持台海和平穩定、對台灣承諾堅持不變，也是本屆政府首要目標之一。