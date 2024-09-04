烏克蘭內閣大地震！包括外長已7位高官請辭　在野議員批澤倫斯基

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▲澤倫斯基預計下月訪美，屆時將對拜登說明烏克蘭的勝利計畫。圖為兩人在北約峰會資料照。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭中部波塔瓦州（Poltava）3日遭到俄羅斯飛彈空襲，造成至少51人死亡及271人受傷，寫下今年死傷最慘重紀錄。俄羅斯空襲持續，今（4）日烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）也遭飛彈襲擊，造成至少7死38傷。而值此時刻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布將進行大幅內閣改組，外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也遞出辭呈，包括庫列巴在內已有至少7位高階官員辭職，澤倫斯基稱改組將替政府注入活力，反對黨議員則批評澤倫斯基志在組成「一個沒有部長的政府」，對人事危機視而不見。根據《BBC》報導，除了外交部長庫列巴之外，包括戰略工業部長卡梅辛（Alexander Kamyshin）、司法部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、環境保護部長斯特里萊茨（Ruslan Strilets）、副總理斯特凡尼西納（Olha Stefanishyna）和韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）以及烏克蘭國家財產基金負責人科瓦爾（Vitaliy Koval）都在週二遞交辭呈。澤倫斯基表示，內閣改組是為了確保在下個月訪美前能夠達成所有必要的成果，澤倫斯基預計將在訪美時對美國總統拜登（Joe Biden）說明烏克蘭的「勝利計劃」，以爭取西方盟國的持續支持。反對黨議員格拉什琴科（Iryna Gerashchenko）則批評此次內閣改組，稱澤倫斯基政府對官員缺乏專業的人事危機視而不見，志在組成一個沒有部長的政府，呼籲烏克蘭國會應組成聯合政府，來結束澤倫斯基對於國家大權的掌控。自俄烏戰爭開打以來，澤倫斯基已多次改組政府，由於部長們異動頻繁，基礎設施和農業部已經沒有部長一段時間，另外還有至少5個政府部門也發生類似的閣員空缺狀況。國防部長與軍隊最高指揮官以及空軍司令也陸續遭澤倫斯基解職異動，澤倫斯基本人的總統任期已於今年5月結束，但在戒嚴令下，烏克蘭沒有舉行大選而是由澤倫斯基持續保留總統職位。