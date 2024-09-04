每次都想呼喊你的名字！最新研究發現狨猴竟會用「吠叫」稱呼彼此

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除了人類之外，還有生物能呼喚彼此的名字？科學家們記錄了關於狨猴（Marmosets）之間的對話交流，發現狨猴能使用特定的叫聲，來呼喚彼此，這項研究被刊載最新的《科學》（Science）雜誌上，掀起議論。根據BBC以及CNN報導，狨猴是高度社會化的動物，通常生活在南美的小群體中，耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）團隊做出此項研究，紀錄了一對狨猴之間的對話，他們用屏障將兩隻狨猴分開，這樣牠們就看不到對方，接著記錄了牠們的叫聲。研究團隊指出，狨猴是一種健談的動物，會使用高音調如哨子般的叫聲，稱為「吠叫（phee-calls）」來互相呼喚。當專家回放這些吠叫時，發現狨猴對屏障另一側的每隻猴子，分別使用不同的特定吠叫聲，類似於人類使用名字的方式。研究人員還發現，猴子能夠辨識出什麼聲音是針對自己的，因此當有人叫牠們的名字時，便更有可能做出反應。參與這項研究的希伯來大學薩夫拉腦科學中心（Safra Center for Brain Sciences，ELSC）助理教授奧默（David Omer）說，「這是我們首次在非人類靈長類動物中看到這種現象」。他表示，這些叫聲以前被解釋為一種「自我定位」的方法，告訴他人自己位置的方式，且來自同一家族群體的狨猴，甚至會使用類似的聲音標籤，來稱呼不同的個體。