檢廉搜索中警派出所 疑因另類「為民服務」惹禍」

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員警另類「為民服務」卻觸法惹禍！台中地檢署檢察官今（4）日上午指揮廉政署中部地區調查組兵分多路，前往台中市警局第二分局、第六分局、豐原分局等3個分局轄下派出所執行搜索，總計帶回9名巡佐及警員進行調查。目前初歩得知檢廉掌握有部分警員接受請託，將違規逕舉的「白單」，改開成罰款較低的「紅單」，顯有偽造文書並可能涉及對價關係，目前仍於廉政署中調組偵訊調查中。針對共有9名警員名警員遭檢廉帶走調查，台中市警察表示涉案分局已自行進行瞭解中，第六分局表示，今天上午配合檢廉搜索，詳細案情不明，將再進行了解。據了解，台中地檢署檢察官上午指揮廉政署中部地區調查組，兵分多路前往豐原分、第二分局、第六分局西屯派出所、何安派出所、協和派出所等單位執行搜索，除了查扣相關證物外，西屯所帶回5名警員，何安所、協和所、豐原分局及第二分局，則分別帶回1名警員，總計帶回9名警員調查。目前初歩瞭解，涉案警員疑因接受交通違規者請託，協助將遭逕行舉發的白單，開立成罰款較低的紅單，例如，駕駛人因「紅線違停」遭逕行舉發，依道路交通管理處罰條例必須開立逕行舉發的白單，駕駛人將被開罰9百元，但若是改開立「違規臨停」，罰款即為較低的300元。如此協助違規駕駛人罰繳較低之罰金，員警本身亦有開出罰單之績效。員警雖是另類貼心的「為民服務」，但有偽造文書之嫌，一時貼心卻惹禍上身。