陳世凱獲傑出發言人獎笑稱好兆頭　雲朗盛治仁奪傑出CEO形象獎

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由財團法人公共關係基金會舉辦的「2024傑出公關獎」，今（4）日舉辦頒獎典禮，表彰兩年來幕前幕後盡心盡力的公關人員。甫上任的交通部長陳世凱，憑藉擔任行政院發言人時期，精準因應政治攻防，說明政府政策等傑出事蹟，獲頒公部門發言人獎之傑出獎，是繼徐國勇、孫立群之後，第三位行政院發言人榮獲此項殊榮。擔任公共關係基金會董事長的世新大學校長陳清河致詞時指出，基金會是由一群世新大學公共關係科畢業的校友募捐設立，結合了政府、公私企業、教育、媒體、公開等各界熱心公共關係事業的人士，持續為臺灣公關進步提供動力。每兩年舉辦一次、在產業界具有代表性的「傑出公關獎」，今年來到第14屆，期許以「宣揚公共關係真意理念、提升公共關係事業社會地位」的信念，持續引導公共關係議題發展，使社會大眾因溝通而瞭解，因瞭解而平和相處，共謀進步。陳世凱今日親自到場領取傑出發言人獎，他表示，此獎讓他深刻感到擔任行政院發言人「相當有存在感」，感謝評審委員的肯定，他也在獲知得獎後，旋即接任交通部長，直言此獎給了好兆頭，之後他將努力推動國家希望工程、人本交通、便捷台灣與台灣觀光等重要任務。評委評語表示，陳世凱性格熱情、樂於分享，具備良好溝通能力與政治敏感度，應對媒體環境，能夠在壓力下保持冷靜，迅速且有效地回應各種問題和突發事件，實屬優秀。備受矚目的個人獎項「發言人獎」及「CEO形象獎」部分，公私部門分別由時任行政院發言人陳世凱、光寶科技總經理兼發言人邱森彬獲得傑出發言人獎，傑出CEO形象獎由雲朗觀光集團總經理盛治仁獲得殊榮。光寶科技股份有限公司並以「多元共融 串連成光」活動榮獲傑出員工關係溝通獎。