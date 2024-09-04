WATERBOMB開演前10天突宣布延期！3主辦單位退出遭質疑：有問題

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▲WATERBOMB台北站陣容堅強，粉絲都很期待。（圖／WATERBOMB TAIPEI 2024 IG）

▲WATERBOMB台北站原先的主辦單位，在宣布延期後陸續退出活動。（圖／FACEBOOK）





韓國的「WATERBOMB音樂節」（又稱水炸彈）原先要在下周六（9/14）、日（9/15）一連兩天移師台北盛大舉行，邀請多組南韓藝人，沒想到卻在今（4）日突然宣布延期，讓已經買票的粉絲們相當錯愕，直呼：是在開玩笑嗎？「WATERBOMB TAIPEI 2024」的卡司包括Jessica、JESSI、ZICO、頌樂、權恩妃、李旼赫、GRAY、YOOA、金有謙、pH-1等多組藝人，都是非常有人氣的歌手。就在粉絲們還在期待他們在台灣會帶來什麼演出時，主辦單位發文公告：「由於不穩定的天氣影響，以及考慮到氣象局預測的氣象問題，我們面臨無法安全地提前搭建舞台的情況。我們做出了艱難的決定，非常遺憾地要宣布原定於2024年9月14日和15日的活動將延期舉辦。」並表示將會全額退票給已購票的觀眾。早在8月時原本是主辦單位之一的超級圓頂，在卡司公布的隔天突然退出主辦團隊，當時就有網友猜測活動可能會出問題，之後另外兩間公司iMe、D Show加入活動，也在今天先後宣布「即日起全面退出WATERBOMB TAIPEI 2024活動」。網路上還有流傳延期原因似乎是因為賣票情況不理想，認為延期只是拖延之詞，感覺最後還是會直接取消，也有人感嘆：「這個陣容沒辦成的話蠻可惜的」、「看不到經典的水炸彈女神權恩妃了。」