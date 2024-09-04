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廣播金鐘入圍名單出爐！Podcast首納獎項　唐綺陽、博恩全入圍

記者吳昕蓓／台北報導

▲本屆廣播金鐘獎首度新增Podcast獎，「國師」唐綺陽的《唐陽雞酒屋》和博恩的《博音》雙雙入圍。（圖／三立提供）
▲本屆廣播金鐘獎首度新增Podcast獎，「國師」唐綺陽的《唐陽雞酒屋》和博恩的《博音》雙雙入圍。（圖／三立提供）
「第59屆廣播金鐘獎入圍派對」今（4）日於NUZONE展演空間盛大舉行，文化部常務次長徐宜君與跨領域的各界廣播人、評審委員會主任委員共同揭曉113年度廣播金鐘獎入圍名單。本屆首度新增Podcast獎，「國師」唐綺陽的《唐陽雞酒屋》和博恩的《博音》雙雙入圍。

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▲（圖／三立提供）
▲文化部常務次長徐宜君與跨領域的各界廣播人、評審委員會主任委員共同揭曉113年度廣播金鐘獎入圍名單。（圖／三立提供）
最大贏家為國立教育廣播電臺　唐綺陽、博恩入圍Podcast節目獎

今年度廣播金鐘獎計有434家業者、1,347件作品參賽；143件作品入圍將角逐節目獎、個人獎、Podcast獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等30個獎項。今年評審委員會由資深廣播人王裕仁（土豆仁）擔任主任委員，帶領評審委員會歷經2個多月的專業討論，最終選出入圍作品，本屆最大贏家是國立教育廣播電臺，共有18個獎項入圍。

邁入第59屆的廣播金鐘獎因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項，廣播金鐘獎報名總件數更勝去年的894件，參與十分踴躍。王裕仁表示，新增加了Podcast獎，讓整個廣播產業更多元，不同以往的呈現，更有前瞻性，有更多的聲音來自不同的產業。黃豪平以《我的世代我做主》入圍教育文化節目主持人獎，至於Podcast獎方面，唐綺陽主持的《唐陽雞酒屋》及博恩主持的《博音》都雙雙入圍「生活風格節目獎」。

▲（圖／三立提供）
▲邁入第59屆的廣播金鐘獎因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項，廣播金鐘獎報名總件數更勝去年的894件，參與十分踴躍。（圖／三立提供）
黃豪平Podcast節目受肯定　金鐘典禮主持人屠潔入圍4項

王裕仁直言，黃豪平今年除廣播節目入圍外，由他主持Podcast《不正常愛情研究中心》節目也同時入圍節目獎，評審一致給予他入圍，是認為黃豪平聲音的穩定性、節目氣氛掌握及節奏感都不錯，因此給予肯定。至於Podcast獎方面有很多熟悉面孔，是因為他們長時間在演藝事業的累積，聲音部分的訓練，都有不錯的展現，也因此給予一致的肯定。

入圍名單中，多次入圍與得獎的邵大倫與袁永興又出現入圍名單中，另廣播金鐘典禮主持人屠潔入圍4項，老公伊森（何宜憲）是今年揭獎人，在他口中說出老婆入圍，開玩笑說可以交差了。

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