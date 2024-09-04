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妻夫木聰喊「愛台灣」！擔任觀光代言人嘆有職災：好吃的太多

記者李欣容／台北報導

▲妻夫木聰擔任觀光代言人，來台超過10次的他嘆台灣美食太多怕變胖。（圖／朱永強攝）
▲妻夫木聰擔任觀光代言人，來台超過10次的他嘆台灣美食太多怕變胖。（圖／朱永強攝）
日本男神妻夫木聰今（4）日出席交通部觀光署舉辦的台灣觀光代言人媒體見面會，妻夫木聰身為形象代言人，開心在現場用英文表示，「我真的超愛台灣！」還擔心台灣美食太多會變胖。

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妻夫木聰擔任觀光代言人　來台超過10次最愛美食

妻夫木聰為了拍攝觀光宣傳片，在台灣住了6天5夜，在記者會上他用中文自我介紹，「大家好，我是妻夫木聰，很高興來到這裡。」並表示自己已經來台灣超過10次，每次來台灣人都對他很熱情，讓他很感謝。

而這次有機會能擔任代言人，他也很開心，最特別的是還為此走訪了阿里山，讓他笑說是「圓夢」了，也希望能向日本傳遞台灣的美。除了到阿里山採茶葉是特別的體驗外，妻夫木聰也推薦台灣道地美食，他幽默說，「台灣美食太多，我都擔心會變胖。」

▲妻夫木聰到阿里山體驗採茶。（圖／朱永強攝）
▲妻夫木聰到阿里山體驗採茶。（圖／朱永強攝）

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