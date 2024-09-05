藍綠夾殺柯文哲！京華城是弊案嗎？一次看懂「容積率840％」爭議

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▲京華城容積率目前最關鍵的爭議，就在取得都更20%容積獎勵的適法性，民代認為柯文哲應負起最大政治責任。（圖／記者葉政勳攝）

▲威京集團認為，京華城取得20％容積獎勵，是合法行為，且「士紙、士電、南港輪胎」等案也都是同樣方式辦理。（圖／記者陳韋帆攝）

▲蔡漢霖表示，「京華城」屋齡僅18年，未達都更獎勵的屋齡30年或危老要件，無法理解為何給予20%的都更容積獎勵。（圖／蔡漢霖提供）

「京華城」容積率爭議不斷，前台北市長柯文哲陷貪污風暴，威京集團主席暨「京華城」負責人沈慶京、台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲等，至今仍未走出北檢，暫時撇除羈押因素，京華城風波爭議，起源自容積率840%一事，到底有無違法？控訴「京華城」840%容積率違法的藍綠北市議員，如國民黨游淑慧、民進黨簡舒培及許淑華等人，認為京華城非都更或危老重建案，不應採用「都更容獎辦法」，額外再給予都更20%容積獎勵，導致「京華城」容積率自560%暴增至840%，遠超法定標準，並認為時任市長柯文哲應負起最大政治責任。對於外界質疑，威京集團則發布聲明表示，「京華城」是依照《都市計畫法》第24條規定辦理，取得20%容獎；關於民代爭議，監察院於99年糾正內政部，要求對容積進行總量管制，之後內政部於103年增訂「都市計畫法臺灣省施行細則」第34條之3，規定「非都更的容積獎勵以法定容積20%為限」，並飭令全國比照辦理。威京集團認為，台北市政府迄今仍未有完備法令，而是採用「容積獎勵通案原則」辦理，業者只能依此原則的法定程序申請，如「士紙、士電、南港輪胎」等案皆依此原則辦理。台北市都市更新學會理事長蔡漢霖表示，京華城容積率爭議，最關鍵的就是392%→560%以及560%→840%的合法性。京華城前身為唐榮鐵工廠，土地原屬三工(容積率300%)，沈慶京購入後向市府提出變更都市計畫，透過捐地，希望變更為商三，爭議點就在這裡。照理說商三容積率是560%沒錯，但透過捐地讓低價工業區變成高價商業區，除了需要以捐地作為代價以外，在容積上理應也有所犧牲。但由於當年市府細部計畫使用的文字不夠精確，導致出現了392%以及560%兩種解讀，故出現郝龍斌市府時期拚命擋，監察委員卻又糾正市府的狀況。增加的320%，其中容積移轉168%明確是合法的，京華城使用執照民國90年，申請都市計畫變更的時候只有18年屋齡，不符合都更30年門檻要件，結構也完好，只是一個經營不善的商場，要重建成「京華廣場」，為何要給他獎勵，看不懂，所以給予的112%(都更20%容獎)獎勵，明顯不合理。不過目前來說，到底誰有違法或涉案、「京華廣場」又是否會被廢照？既然已進入司法調查，靜待結果即可。