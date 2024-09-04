韓國深偽色情片犯罪激增！僅5.5％嫌犯被拘留　厭女文化再掀爭議

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韓國近來利用Telegram聊天平台擴散「Deepfake」（深度偽造技術，深偽）影片的數位性犯罪事件激增，受害者涵蓋年齡層廣泛，從國高中生到大學生，甚至女軍人、國小生都成為受害人，宛如「N號房」數位性剝削事件重演。而韓國警方資料顯示，2021至2023年間共有超過7千人因網路性犯罪案遭調查，但其中僅有5.5％被拘留，對此，韓國議員批評，超低的拘留率顯示警方過去並不重視數位性犯罪案件，也讓韓國社會長期的厭女文化再度浮上檯面。根據《韓國先驅報》報導，韓國民主黨眾議員黃正雅公布韓國警察廳提供的資料，資料顯示2021至2023年間共發生9864起網路性犯罪案件，有超過7千人遭到調查，但最終僅有412人被拘留。而從警方資料也能發現，涉及深偽技術的數位性犯罪逐年增加，2021年時僅有156起，而今年光是1～7月期間，就已經發生297起與深偽影片有關的犯罪。黃正雅批評警方拘留犯人的比例過低，今年因深偽影片遭調查的嫌疑人共有146人，但最後只有4人被拘留。黃正雅認為這代表警方並未給予數位性犯罪案件足夠的重視，輕忽了其背後的嚴重性。同時，韓國網路上也出現一股認為深偽影片犯罪「反應過度」的聲音，有些網友認為深偽影片既然不是真人，「那麼這裡面有所謂受害者嗎？」質疑深偽影片犯罪的危害被誇大了。對此，人權律師Min Go-eun指出，這類評論對於受害者如同二次傷害，這種輕視深偽影片犯罪的態度，正好說明了為何韓國數位性犯罪如此猖獗。且由於許多加害者都是青少年，這也造成他們很容易被執法機構「輕輕放下」，更加把數位性犯罪當成一種惡作劇或是遊戲，而並未正確認識到罪行的嚴重性。根據《民族日報》報導，韓國女權團體韓國女性民友會表示，韓國女性們生活在一個無法有效懲罰或預防針對女性犯罪和暴力的社會中，「彷彿處於無國家狀態」。民友會質疑，韓國社會對於一位「普通男性」的最低底線究竟在哪，韓國女性遭到周遭男性「品頭論足甚至玩弄」似乎已成常態，但韓國總統尹錫悅卻稱韓國社會不存在結構性的性別歧視。民友會認為，層出不窮的數位性犯罪正是韓國社會厭女文化的延伸，政府應加強性別平等教育，從根本解決結構性的性別歧視和性暴力文化。