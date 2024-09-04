見過大風大浪！黃仁勳「身家蒸發100億」照樣開球：喜歡台灣日

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▲▼黃仁勳為舊金山巨人隊開球。（圖／美聯社／達志影像）

半導體大廠輝達（Nvidia）受到晶片股暴跌和反壟斷調查的雙重夾殺，在9月首個美股交易日遭遇重挫股價暴跌9.5%，市值蒸發了2790億美元，創下美國公司史上單日市值最大跌幅，執行長黃仁勳身家也暴跌約100億美元，不過這似乎不影響他再度站上美國職棒大聯盟投手丘，替舊金山巨人隊開球的好心情。MLB舊金山巨人隊首度舉辦「台灣之夜」，這個活動由長榮航空公司、我國觀光署、駐舊金山辦事處合力促成，同時也邀請輝達執行長黃仁勳到場開球。站上投手丘前，換下黑皮衣、改穿巨人隊制服的黃仁勳也向媒體表示，非常喜歡台灣日這個活動，還特別走到台灣球迷區幫大家簽名、拍照留念。比起開球過程的輕鬆愉快，黃仁勳的身家在本週二創下「彭博億萬富豪指數」自2016年追蹤其資產以來，單日摔得最重的一次。該指數所示，儘管輝達周二股價重挫，黃仁勳的財富今年以來仍增加了510億美元，如今是全球第18大富豪。事實上，黃仁勳自今年6月14日至8月9日期間幾乎每天將手中持股套現，根據他提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料來看，光是今年靠賣股套現就進帳約5.8億美元，相當於新台幣185.6億元。黃仁勳這波賣股套現一共賣掉480萬股，另外也有三名輝達高層跟上這波賣股行列，分別是財務長柯蕾絲（Colette Kress）、全球現場營運執行副總裁普里（Ajay Puri）和執行副總裁修奇特（Debora Shoquist）。