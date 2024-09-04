高雄演唱會門票價值再放大　一卡通加贈綠點50點

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九月高雄演唱會接連登場，本周將迎來火星人Bruno Mars和ENERGY的演出，隨後由日本搖滾天團ONE OK ROCK接力，預計吸引數十萬樂迷湧入高雄。高雄市經發局希望樂迷能留在高雄體驗港都夜生活，特別推出50元「商圈夜市優惠券」，而一卡通公司也加入了寵粉行列，額外加碼一卡通綠點50點，可立即領取並直接折抵大眾運輸費用獲得50元回饋。為了延續高雄演唱會帶來的經濟效應，高市府經發局推出50元「商圈夜市優惠券」，只要持有Bruno Mars、ENERGY或ONE OK ROCK的演唱會門票，即可於演唱會期間至指定捷運站領取「商圈夜市優惠券」，可以在全市40處商圈夜市及數百家優質店鋪使用。一卡通也加入優惠行列，於領取「商圈夜市優惠券」的同時將一併獲得「一卡通綠點兌換券」，只要登入iPASS MONEY APP，至綠點專區輸入券上的「綠點兌換碼」，即可立即獲得一卡通綠點50點，綠點每點價值1元，可折抵交通費兌換儲值金回饋。此次9月的演唱會發券站點設置於高雄捷運的6個站點，包括R16左營站、R14巨蛋站、R11高雄車站、R10/O5美麗島站、R8三多商圈站以及O2鹽埕埔站，獲得的50點綠點可在全台捷運、輕軌、公車、台鐵、公共腳踏車及渡輪等各種大眾運輸工具上使用，讓歌迷朋友享受減碳又Chill的演唱會之旅。