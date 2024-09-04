崔呈媛被下令不要講話！認同「漂亮女生心機重」：不能比我好看

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▲崔呈媛計畫未來在台灣推出音樂作品。（圖／晴空未來提供）

▲小鐘看了崔呈媛示範「吹涼」後也立馬被打動。（圖／中天提供）

南韓女星崔呈媛今年（2024）來台發展，計畫推出歌曲，外型亮麗的她在節目上分享，自己常會被誤認個性高冷，但其實是韓國經紀公司叫她在外面不要講話，她也透露，大家最愛她吹涼食物的畫面，現場示範讓小鐘當場戀愛，當小鐘抱怨漂亮女生心機重時，她也直率認同：「朋友不可以比我好看。」小鐘在節目《同學來了》透露，覺得漂亮女生心機很重：「我們很常看到漂亮女生，跟她出去的一群朋友中，她一定是最漂亮的，就像我們以前唱歌找正妹，她們都不會來，但只要說：『包廂裡面有潘瑋柏跟羅志祥』，她們聽完5分鐘馬上到，一樣的道理，他們也都會找我去，因為我會帶氣氛，而且長得醜。」此話一出，崔呈媛也表示認同：「你說的對，如果是要跟我男朋友一起見面的話，我的朋友不可以比我好看，因為我希望男朋友只覺得我最好。」小鐘也提到覺得漂亮女生姿態高、難取悅：「很多美女眼睛長到頭頂上，她看你就是一個鄙視的眼神，感覺我們配不上她，連裝都懶得裝，所以我有時候會戴墨鏡，起碼她看我的眼神會好一點。」崔呈媛常被誤會性格高冷，讓她十分無奈：「我的韓國公司叫我在外面不要說話，這樣更好看，但我其實很溫柔，還很有趣。」而她也透露自己很會放電：「我覺得吃很燙的食物是我最可愛的時候，因為吃很燙的食物之前，要先吹一下，跟男生一起吃的時候，男生也都很喜歡吹涼食物的畫面。」小鐘看了崔呈媛的示範後也立馬被打動：「我非常喜歡，她不會像其他女生有距離感。」小鐘也提到自己曾追求過和崔呈媛外貌相似的女生：「唸書時，我很喜歡的一個女生，跟她（崔呈媛）長得很像，但她很冷淡，根本就不甩人家，我知道她很喜歡吃御飯糰，就偷偷買來放在她桌上，然後在旁邊看她的表情，結果她一看到是肉鬆口味就丟在地上，因為她不吃這種便宜的口味，這讓我印象很深刻。」