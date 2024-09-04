輸了比賽又如何！帕運選手被淘汰仍在4萬人前求婚　女友驚喊瘋啦

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▲義大利帕運短跑選手奧索拉（Alessandro Ossola）雖然在男子100公尺複賽遭到淘汰，但他賽後仍然在全場4萬位觀眾面前向女友求婚，讓女友又驚又喜地喊說「你瘋啦！」（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱「帕運」）正如火如荼地舉行中，場上選手們全力競技，場邊也上演許多溫馨故事。義大利帕運短跑選手奧索拉（Alessandro Ossola）雖然在男子100公尺複賽遭到淘汰，但他賽後仍然在全場4萬位觀眾面前向女友求婚，女友先是又驚又喜地喊說「你瘋啦！」接著點頭答應，兩人在全場觀眾見證下甜蜜接吻，雖然比賽沒能晉級，但想必這仍然是奧索拉畢生難忘的一天。根據《CNN》報導，奧索拉表示自己與女友亞利安娜（Arianna）的關係「就像一個漩渦」，稱女友是推動他前進的動力，且對他的信任比他自己還要多，「這真是太神奇了」。奧索拉大讚亞利安娜幫助自己度過黑暗時期，每天都告訴他「你能夠成功」，給了他很大的幫助，「她就是我的終生伴侶」。奧索拉於2015年的一場車禍中失去自己的左腿，他當時的妻子也在車禍中喪生。這次意外對奧索拉造成沉重打擊，但最終靠著對體育的熱愛，奧索拉決定藉著投入運動來重建自己的生活，並因此認識了亞利安娜。對於為何在輸掉比賽後求婚，奧索拉暗示這可能是他最後一次參加帕運，所以他認為沒有比坐滿全場觀眾的田徑賽場上更好的求婚地點了，「真的很高興能在這裡求婚」，而且奧索拉的家人也都在場邊觀賽，見證了兩人的重要時刻。對於即將從賽場上退役，奧索拉表示自己還有很多事情要做，奧索拉成立了一間非營利協會「Bionic People」，旨在推廣改變社會大眾對於殘疾人士的誤解。奧索拉透露，自己看到許多殘疾人士並不快樂，他想要為此做點什麼，並用自己的例子向大家證明，有時候與一般人不一樣的意外遭遇不是一種限制，也可能成為一股改變的力量。