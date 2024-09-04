暢銷作家小彤抗胰臟癌！暴瘦落髮模樣曝光　她祭出1金句粉絲哭了

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▲小彤對於自己不斷掉髮一事，樂觀指出剛好可以省洗髮精。（圖／兩性作家小彤 臉書）

寫過不少百萬暢銷書籍的知名作家小彤，今年因罹患胰臟癌而接受手術，先是摘除了2.3公分的惡性腫瘤，後續更是做了7次的化療，而昨（3）日她曬出自己化療後體重急遽下降、瘋狂掉髮的模樣，並分享自己抗癌的過程，指出自己的身體現在常常產生副作用，不僅容易噁心、沒食慾，皮膚也變得非常敏感，只要稍有磕碰就會瘀青，輕輕抓到就破皮，還非常嗜睡。不過她卻非常樂觀，坦然表示：「只要不把痛苦當回事，日子自會怡然安好。」讓網友看了感到十分心疼。小彤貼出長文，指出自己在開始化療以後，不僅舊的副作用加劇，新的副作用也來了：「更劇烈的噁心反胃，口腔總是充滿苦味，山珍海味完全食不下嚥，自費止吐藥與好友們送的梅子、梅乾、梅肉也止不住無時無刻翻湧的嘔吐感，新的副作用又來了，嚴重脹氣，伴隨偶而胃筋攣。整個肚子又鼓又漲，餓了勉強吃幾口，腸胃就漲痛難受。」小彤更指出因為化療的原因一直落髮，原先還剩三成的頭髮，如今更加稀少：「三千煩惱絲應該剩不到三千根了，而且還嚴重褪色枯白。」不過她卻相當樂觀，表示洗髮精用得很省：「以前濃密長髮，洗一次頭加吹乾至少耗掉半小時，現在不到五分鐘全部搞定，而且一瓶洗髮精幾個月怎麼都用不完，頭髮少好處多多啊！ 」不只如此，小彤更自嘲自己和周星馳主演的電影《功夫》一角「火雲邪神」很像，還提到自己有在關注拳擊國手林郁婷，坦言自己深受鼓舞：「謝謝林郁婷，您的無畏與堅毅深深鼓舞了所有人，我也會無懼艱難一拳又一拳狠狠打敗癌細胞，成為『打癌拳擊金牌』！」最後小彤更祭出金句，指出友人總說她擅長苦中做樂，而她對此則笑稱：我覺得，只要不把痛苦當回事，日子自會怡然安好。」讓無數網友心疼噴淚，紛紛在留言區替她加油打氣。