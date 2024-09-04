影／曾子祐遭黃恩賜頭部觸身球痛苦倒地　台鋼回報最新傷勢情況

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台鋼雄鷹狀元曾子祐今（4）日對戰中信兄弟的比賽中，單場兩度遭觸身球擊中，尤其在第6局面對黃恩賜投球時，球直接打中曾子祐頭部，讓他當場倒地不起，場面十分驚險，隨後曾子祐在防護員的陪同下，慢慢走回休息室。比賽進行至第6局下，曾子祐面對兄弟投手黃恩賜，結果遭到頭部觸身球，當場倒地不起，比賽一度暫停，台鋼總教練洪一中與兄弟教頭平野惠一都進場觀察曾子祐的傷勢情況，場邊工作人員也準備好擔架，但曾子祐最後緩緩起身，在防護員陪同下退場。經過重播畫面回放，曾子祐在閃躲時，所幸頭盔並未脫落，吸收大部分的衝擊力。據球評描述，這顆觸身球原本應該是滑球，但黃恩賜未能扣住球，導致球路偏離軌跡，直接擊中曾子祐的頭部，讓現場觀眾無不捏了一把冷汗。這是曾子祐本場比賽第二次遭到觸身球攻擊，早在比賽稍早階段，他就曾遭遇一次觸身球。今年台鋼球員多次因觸身球退場，包括上半季捕手吳明鴻、內野手杜家明頭部雙雙挨球吻，下半季則是曾子祐遭遇頭部觸身。此戰台鋼洋投後勁繳出6局失1分（非責失）優質先發，加上陳文杰棒打老東家，一人貢獻3分打點，終場台鋼雄鷹便以6：2擊敗中信兄弟，終止對手近期6連勝，而暌違近4個月傷癒復出的兄弟投手徐基麟，主投3.2局失掉4分承擔本季第2敗。