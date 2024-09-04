吊籃突斷裂！雲林4工人高空墜落釀3死　2業者遭罰30萬、勒令停工

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▲4名工人在執行高空作業時從6米高摔落，緊急送醫搶救後有3人不幸逝世。（圖／翻攝畫面）

一處位於雲林縣虎尾鎮的飼料工廠，今（4）日下午1時許發生嚴重工安意外，當時4名工人在執行高空作業時，吊車吊臂疑似突然斷裂，導致4人從6米高處墜落，雖其餘員工見狀立即報警，但救護人員到場時已有3人失去呼吸心跳，緊急送醫還是宣告不治，目前仍有1人重傷搶救中，對此，職安署表示將對鋼鐵、起重機業者各開罰30萬元。據了解，該間飼料廠為維修屋頂漏水，日前委託鋼鐵公司施工，不料今天４名工人乘坐吊籃時，吊臂突然在6公尺高處發生斷裂，造成4人跟隨吊籃一同重摔在地面，其中57歲柯男、61歲陳男、50歲郭男當場無生命跡象，而另名55歲劉男則是重傷陷入昏迷。附近同事見狀，第一時間上前查看並報警求救，稍早最新消息指出3名無生命跡象工人搶救後均不幸逝世，劉男則還在救治中；案經調查，職安署發現4名工人未綁安全帶、未戴安全帽，且又同時坐上限重2人的吊籃內，將依法對鋼鐵、起重機業者開罰30萬罰鍰，並要求2業者停工，詳細事發原因還有待進一步釐清。