台灣有望目擊「火流星」！直徑1公尺小行星墜地球　9/5凌晨抬頭看

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▲小行星的預計墜落地點。（示意圖／取自X@AsteroidWatch）

天文奇景要來了！國際流星組織提醒，台灣時間週四（5）日凌晨12:40分，將有一顆直徑約1公尺的小行星（代號CAQDTL2）進入地球大氣層，預計墜落地點為菲律賓北部外海，而台灣也將有機會看見小行星墜落時化身火流星的美景。據國際流星組織（IMO）4日公布，搜索近地小行星及可能撞擊地球造成威脅的卡塔琳娜巡天系統（Catalina Sky Survey），發現了一顆直徑約1公尺的小行星，代號為CAQDTL2，將在台灣時間5日凌晨12:40分墜入菲律賓北部靠近呂宋島東北部外海。由於該小行星直徑約1公尺，因此有機會形成壯觀的火流星現象，台北市立天文科學教育館也將消息轉貼在臉書「臺北天文通」，根據理論推估CAQDTL2進入大氣層時，產生的亮度會超過-8等，台灣往南邊看可能有機會看見。這顆小行星即將墜毀的事件，是由卡塔琳娜巡天系統（Catalina Sky Survey）預先發現，是人類歷史上第9次在外星物體進入地球大氣層之前先行發現，相當具有天文進展之意義。