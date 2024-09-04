菁鑽聯盟結合飯店美食及交通服務　一券玩全台

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▲台中長榮桂冠酒店是長榮自創國際連鎖品牌的第一家酒店，規劃有354間精緻舒適客房、6間各具風味之中西式餐廳。（圖／記者黃文德翻攝）

▲金黃亮麗的世界級銅質扶手由B2樓一路往上延伸，彷彿像一隻龍靈活靈現的金龍盤旋般的壯觀。（圖／記者黃文德翻攝）

▲台中長榮桂冠酒店創立的「長榮點心坊」，以其鎮店之寶的「手製巧克力」聞名海內外，不僅連連獲國際大獎肯定，每年更為飯店貢獻超過二千萬元的營收。（圖／記者黃文德翻攝）

由國內13家頂級飯店及格上租車組成的「菁鑽酒店聯盟」，日前齊聚聯盟成員台中長榮桂冠酒店舉辦輪值會議，來自全台各飯店的專業經理人們，除討論聯盟事務外，更親身體驗以銀白色系質感，巧妙地營造出國際化的王者風範，且質感非凡的台中長榮桂冠酒店。台中長榮桂冠酒店是長榮自創國際連鎖品牌的第一家酒店，坐落於台中市商業繁盛的中港商圈，規劃有354間精緻舒適客房、6間各具風味之中西式餐廳。30多年來已服務過近百位世界級貴賓，接待過包括帕華洛帝、凱列拉斯、波伽利、柴契爾夫人、劉德華等近百位世界知名中外名人。2024年更再次蟬聯交通部觀光署「五星級飯店」認證。來到台中長榮桂冠酒店不難感受到集團創辦人張榮發的用心，從B2樓宴會廳中庭往上望，特別進口的義大利大理石製迴旋梯上，搭配著由世界級銅質扶手，由B2樓一路往上延伸，彷彿像一隻龍靈活靈現的金龍盤旋般的壯觀；房間內採用高級實木家具；近400坪的健身中心，包括有男女三溫暖、健身房、遊戲室、游泳池與迴力球場，以及心靈冥想室、spa美學館等，充份滿足顧客休閒、健身、娛樂等多樣化選擇。值得一提的是，1993年台中長榮桂冠酒店創立之初即成立「長榮點心坊」，其「手製巧克力」為鎮店之寶，於2020年首次參加被譽為巧克力界奧斯卡獎的「世界巧克力大賽」（ICA），即以黑馬之姿勇奪亞太區一金、一銀、一銅等三個獎項，之後更是連連獲得國際大獎肯定。30年來一步一腳印穩健地踏進這塊黑金的土地，更結合台灣自產農特產品，用專業職人的精神，用心地做出每一顆世界級的精品巧克力。日前，全台最大巧克力盛宴「黑金派對」，更首次於台中長榮桂冠酒店舉辦，充分展現其在巧克力界的地位。由13家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的「菁鑽聯盟」已成立22年，成員遍布全台，菁鑽聯盟秘書長暨劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，為方便民眾規劃出遊行程，盡情享受旅遊帶來的樂趣，特推出「聯合貴賓券」，讓旅客能以每券3,999元的優惠價格，暢遊國內頂級飯店住宿、美食及交通服務，且優惠內容更是誠意滿滿，讓旅客一券在握就能隨行所欲，暢遊全台。