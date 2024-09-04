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菁鑽聯盟結合飯店美食及交通服務　一券玩全台

記者黃文德／綜合報導

▲「菁鑽酒店聯盟」13家知名頂級飯店專業經理人及格上租車齊聚台中長榮桂冠酒店舉辦輪值會議。（圖／記者黃文德翻攝）
▲「菁鑽酒店聯盟」13家知名頂級飯店專業經理人及格上租車齊聚台中長榮桂冠酒店舉辦輪值會議。（圖／記者黃文德翻攝）
由國內13家頂級飯店及格上租車組成的「菁鑽酒店聯盟」，日前齊聚聯盟成員台中長榮桂冠酒店舉辦輪值會議，來自全台各飯店的專業經理人們，除討論聯盟事務外，更親身體驗以銀白色系質感，巧妙地營造出國際化的王者風範，且質感非凡的台中長榮桂冠酒店。

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▲台中長榮桂冠酒店是長榮自創國際連鎖品牌的第一家酒店，規劃有354間精緻舒適客房、6間各具風味之中西式餐廳。（圖／記者黃文德翻攝）
▲台中長榮桂冠酒店是長榮自創國際連鎖品牌的第一家酒店，規劃有354間精緻舒適客房、6間各具風味之中西式餐廳。（圖／記者黃文德翻攝）
台中長榮桂冠酒店是長榮自創國際連鎖品牌的第一家酒店，坐落於台中市商業繁盛的中港商圈，規劃有354間精緻舒適客房、6間各具風味之中西式餐廳。30多年來已服務過近百位世界級貴賓，接待過包括帕華洛帝、凱列拉斯、波伽利、柴契爾夫人、劉德華等近百位世界知名中外名人。2024年更再次蟬聯交通部觀光署「五星級飯店」認證。

▲金黃亮麗的世界級銅質扶手由B2樓一路往上延伸，彷彿像一隻龍靈活靈現的金龍盤旋般的壯觀。（圖／記者黃文德翻攝）
▲金黃亮麗的世界級銅質扶手由B2樓一路往上延伸，彷彿像一隻龍靈活靈現的金龍盤旋般的壯觀。（圖／記者黃文德翻攝）
來到台中長榮桂冠酒店不難感受到集團創辦人張榮發的用心，從B2樓宴會廳中庭往上望，特別進口的義大利大理石製迴旋梯上，搭配著由世界級銅質扶手，由B2樓一路往上延伸，彷彿像一隻龍靈活靈現的金龍盤旋般的壯觀；房間內採用高級實木家具；近400坪的健身中心，包括有男女三溫暖、健身房、遊戲室、游泳池與迴力球場，以及心靈冥想室、spa美學館等，充份滿足顧客休閒、健身、娛樂等多樣化選擇。

▲台中長榮桂冠酒店創立的「長榮點心坊」，以其鎮店之寶的「手製巧克力」聞名海內外，不僅連連獲國際大獎肯定，每年更為飯店貢獻超過二千萬元的營收。（圖／記者黃文德翻攝）
▲台中長榮桂冠酒店創立的「長榮點心坊」，以其鎮店之寶的「手製巧克力」聞名海內外，不僅連連獲國際大獎肯定，每年更為飯店貢獻超過二千萬元的營收。（圖／記者黃文德翻攝）
值得一提的是，1993年台中長榮桂冠酒店創立之初即成立「長榮點心坊」，其「手製巧克力」為鎮店之寶，於2020年首次參加被譽為巧克力界奧斯卡獎的「世界巧克力大賽」（ICA），即以黑馬之姿勇奪亞太區一金、一銀、一銅等三個獎項，之後更是連連獲得國際大獎肯定。30年來一步一腳印穩健地踏進這塊黑金的土地，更結合台灣自產農特產品，用專業職人的精神，用心地做出每一顆世界級的精品巧克力。日前，全台最大巧克力盛宴「黑金派對」，更首次於台中長榮桂冠酒店舉辦，充分展現其在巧克力界的地位。

由13家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的「菁鑽聯盟」已成立22年，成員遍布全台，菁鑽聯盟秘書長暨劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，為方便民眾規劃出遊行程，盡情享受旅遊帶來的樂趣，特推出「聯合貴賓券」，讓旅客能以每券3,999元的優惠價格，暢遊國內頂級飯店住宿、美食及交通服務，且優惠內容更是誠意滿滿，讓旅客一券在握就能隨行所欲，暢遊全台。

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