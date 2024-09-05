樂桃航空促銷今12:00開搶！2290元起飛日本 送免費托運行李與選位

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▲樂桃航空此次促銷為「Standard新票價促銷」活動，也就是用一般最低價的Minimum促銷票價就可以買到Standard票價。（圖／翻攝樂桃航空官網）

▲此次樂桃航空促銷中最低價航線為台北-沖繩，單程未稅價2290元起。（圖／資料照，KKday提供）

▲中華航空宣告提供便利的夜航班服務，可於下班後輕鬆飛往曼谷，圖為鄭王廟。（圖／記者葉盛耀攝）

樂桃航空機票優惠來了！此次限時4天，從今（5）日 12:00開賣，至9月8日的23:59止，可預訂的適用出發日期為2024年10月27日~2025年3月29日。樂桃航空此次促銷為「Standard新票價促銷」活動，也就是用一般最低價的「Minimum票價」就可以買到「Standard票價」，簡言之，就是除了可以有共計7公斤的2個手提行李之外，還包含「一件免費託運行李」及「指定座位」由樂桃航空免費送上。而且此次全航線都有優惠，票價最低為台北-沖繩單程未稅2290元起。樂桃航空台灣出發冬季航班此次屬於全航線促銷，此次活動內容，是用一般最低價的Minimum票價就可以買到Standard票價。而種票價差別在哪？是指旅客可以免費擁有2件合計7公斤的手提行李；：就是2件合計7公斤的手提行李之外，又加上一件託運行李，與可以指定座位。因此簡單來說，也因此，要提醒的是若該航班無Minimum票價促銷，即不適用。且不適用於部分尖峰期間或年初年末的航班。台北-大阪單程未稅價3060元起、 台北-東京（羽田）單程未稅價3290元起、台北-東京（成田）單程未稅價2510元起、台北-名古屋單程未稅價3090元起、、高雄-大阪單程未稅價3190元起。此次活動限時4天，廉價航空之外，國內傳統航空也有新活動。因應泰國政府近日更宣布延長免簽證政策至2024年11月11日，並將停留期限延長至60天，中華航空宣告提供便利的夜航班服務，可於下班後輕鬆飛往曼谷，尤其週五夜間出發，直飛曼谷，享受一整個週末的泰國之旅。為了方便台灣旅客造訪泰國，中華航空提供了多樣的航班選擇。台北至曼谷每週28班，台北至清邁每週5班，高雄至曼谷每週7班，讓遊客輕鬆抵達目的地。此外，中華航空還推出夜飛夜省的特別優惠活動，讓旅客於夜間出發，節省住宿費，並在次日早晨抵達泰國，充分利用旅遊時間。