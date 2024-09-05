賀錦麗也反對！與日本製鐵收購案受阻　美國鋼鐵：恐危及數千飯碗

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▲美國民主黨總統候選人賀錦麗在本週勞動節假期時，與拜登一同造訪賓州匹茲堡，並表達不贊成日本製鐵收購美國鋼鐵。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），本週與總統拜登（Joe Biden）一同前往賓州造勢時，曾表態「美國鋼鐵（U.S. Steel）應該由國內企業持有」，強調對美國鋼鐵工人的支持，反對日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵的意味相當濃厚。此話一出，美國鋼鐵週三股價暴跌逾17%，該公司警告，若收購行動失敗，不排除關閉部分工廠並遷移總部，屆時數以千計的美國民眾可能失業。綜合外媒報導，日本製鐵對美國鋼鐵公司的149億美元收購案，在美國政壇遭到廣泛反對，拜登今年3月就已表示，美國鋼鐵仍然必須是由美國持有的公司，就連共和黨總統候選人川普（Donald Trump）也曾說，將採取行動阻止這筆交易。引起反對的主要原因，是這項潛在併購讓不少勞工焦慮，而勞動階層正是賓州和其他「鐵鏽帶」（Rust Belt）搖擺州，可能影響選舉結果的關鍵群體。知情人士告訴《華盛頓郵報》，拜登政府正準備採取行動，阻止這起收購案。數據顯示，美國鋼鐵公司年產能2000萬公噸，日本製鐵則是日本最大的鋼鐵製造商，2間公司加起來總產能高達8600萬公噸。分析認為，美國2大主要政黨都反對這樁收購案，顯示美國的保護主義浪潮正不斷高漲，甚至對親密盟友（日本）也不例外。美國鋼鐵公司執行長柏里特（David B. Burritt）透過聲明表示，如果交易失敗，將威脅到數千個飯碗，並引發「對美國鋼鐵公司總部留在匹茲堡 （Pittsburgh）的嚴重質疑」，警告若收購案不成功，公司可能會將總部遷往南方。日本製鐵也透過發言人回應，此次收購將「重振美國鐵鏽地帶」，對美國的國家安全有利無害，日本製鐵對美國鋼鐵公司的投資，只會讓美國的鋼鐵業基礎更加牢固，強調日本製鐵是唯一願意而且有能力這樣做的投資方。