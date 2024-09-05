賴清德建議中國向俄羅斯要回的領土！蒲亭、韓正在海參崴會晤

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台灣總統賴清德日前接受電視訪問時，質疑中國既然這麼在乎領土完整，為何不尋求收回19世紀割讓給俄羅斯的領土、拿回在璦琿條約失去的土地，而不是以捍衛領土為由侵略台灣，來掩蓋成為世界霸權的企圖。此番言論引發外媒關注，不過就在輿論發酵之際，赴海參崴出席「東方經濟論壇」的中國國家副主席韓正，4日也在當地與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，而海參崴正是在1858年《璦琿條約》、1860年《中俄北京條約》被割讓給俄國的。綜合中媒報導，韓正前往海參崴（又稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）與蒲亭會晤，蒲亭邀請他抽出半小時參觀一下當地，看看俄國在那裡的建設成果，希望海參崴能成為吸引中國遊客的好地方。韓正則表示，中國積極支持、參與俄羅斯遠東地區開發合作，願與俄方共享發展機遇，用更多成果惠及兩國人民，促進共同發展振興。蒲亭與韓正皆聲稱，中俄關係正處於「歷史最好時期」，新時代的中俄關係正持續以高水平運行，兩國都對合作前景充滿信心。公開資料顯示，2人會晤的海參崴，現為俄羅斯遠東地區最大城市，也是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。1858年由清朝黑龍江將軍奕山和俄羅斯帝國簽署的璦琿條約，導致中國失去對黑龍江以北約60萬平方公里的領土，烏蘇里江以東（黑龍江下游段）的40萬平方公里土地由中俄共管，俄方暫時取得關鍵的出海口，並只准中俄兩國船隻通行。璦琿條約當時未經清政府批准，但後來在1860年的中俄北京條約，不只承認璦琿條約有效，還將原先規定為中俄「共管」的烏蘇里江以東至海之地（包括庫頁島以及海參崴在內）40萬平方公里永久歸予俄國所屬。