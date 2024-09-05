喬治亞州爆校園槍擊4死！14歲槍手落網　當地學校本週都關閉

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@cnn Law enforcement escorts students out of Apalachee High School in Winder, Georgia, following a shooting that left multiple people dead. According to police, the suspected shooter, now identified as 14-year-old Colt Gray, is "in custody and alive." The deceased victims were two students, and two teachers, according to police. CNN News ♬ original sound - CNN

美國喬治亞州當地時間4日爆發校園槍擊案，截至發稿時間為止，已知造成4人死亡（2名老師和2名學生），9人受傷，目前槍手已經落網，是1名年僅14歲的青少年。綜合美媒報導，這場槍擊發生在喬治亞州溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School），大量警力被部署到現場，重傷者被用直升機送到醫院。有消息人士透露，傷者可能多達30人，但不確定當中有多少是受到槍傷。喬治亞州執法官員聲稱，阿巴拉契高中當天早上接到電話，警告有5所學校將發生槍擊事件，而阿巴拉契高中是第1所。出於謹慎起見，該地區所有學校本週剩下時間都將暫時關閉。1位家長告訴《CNN》，她的孩子就讀隔壁的小學，事發時她正在上班，卻收到短訊說有中學發生槍擊案，她立刻放下手邊工作，開車前往孩子的學校，確保孩子沒事。有學生事後驚恐回憶，聽到槍響「一聲接一聲」，越來越近，不少女孩開始哭泣，連老師也在發抖，還有人急著傳送告別短訊給親友。喬治亞州調查局局長霍西（Chris Hosey）證實，14歲的槍手格雷（Colt Gray）已被捕，他是這所中學的學生，將被以謀殺罪指控並起訴。目前正在釐清格雷的犯案動機，不過報導指出，去年執法部門就曾以「威脅進行校園槍擊」為由，對格雷進行訊問，但當時缺乏明確採取執法行動及逮捕的理由。美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）已聽取有關槍擊案的報告，拜登表示，美國人已無法接受這是正常情況，經過幾十年的無所作為，美國國會的共和黨必須有所行動，與民主黨合作，通過槍枝安全立法以及有關攻擊性武器的禁令。賀錦麗則說，在美國，父母每天都必須擔心孩子能否活著回家，實在令人憤慨，事情可以不必是這樣，必須採取行動遏制槍枝暴力。除了為死者哀悼以外，賀錦麗的副手華茲（Tim Walz）也表示，該事件標誌著另一起「太常見」的校園槍擊案，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）也形容，這是一場「可怕的悲劇」。《CNN》並指出，4日發生在喬治亞州溫德市的槍擊案，是美國今年迄今發生的第45起校園槍擊事件。