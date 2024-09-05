柯文哲抵達北院！涉京華城弊案再開羈押庭　全程「微笑」不發一語

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▲柯文哲獨自和法警上樓。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分將再召開羈押庭，稍早柯文哲現身北院，面帶笑容但全程不發一語，獨自跟法警上樓。據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，3日北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，4日下午已將抗告書送抵北院，而彭振聲的律師也同樣提出抗告，並強調彭振聲並沒有羈押的原因及必要性。昨天柯文哲無保請回遭撤銷，至於彭振聲則因律師忘記讓他在抗告書上簽名蓋章，高院遂依規定命其補正後再另行裁定；考量上次柯文哲羈押庭時北院出現不少支持者，警方不排除此次民眾黨可能會動員，因此將於今天上午７時動員４百名警力前往北院周圍、小南門以維護安全。