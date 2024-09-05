美國大選10日辯論規則曝！賀錦麗接受麥克風靜音：以免川普反悔

美國廣播公司（ABC News）當地時間週三表示，2位總統候選人，賀錦麗、川普都已接受10日辯論的規則，包括在對方發言時將麥克風靜音。
該場辯論將在美國時間10日、台灣時間11日於賓州費城的國家憲法中心（National Constitution Center）舉行，時間預計為90分鐘，只有2位主持人能提問，現場不會有觀眾，也不允許使用預先寫好的道具或筆記，主辦方亦不會提前與候選人分享任何主題或問題，競選工作人員也不得在廣告休息期間與候選人互動。
針對之前爭議頗多的麥克風靜音規則，美國廣播公司表示，候選人將有2分鐘的時間回答問題，2分鐘進行反駁，以及額外1分鐘的後續澄清或回應。麥克風僅對輪到發言的候選人開放，其他時候將會是靜音。
賀錦麗的競選團隊聲稱，儘管他們對辯論細部規則仍有擔憂，但如果不同意川普的條件，對方就有可能拒絕參加，他們不想要影響辯論的常規進行，所以決定接受主辦方提出的全套規則，包括麥克風靜音。
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針對之前爭議頗多的麥克風靜音規則，美國廣播公司表示，候選人將有2分鐘的時間回答問題，2分鐘進行反駁，以及額外1分鐘的後續澄清或回應。麥克風僅對輪到發言的候選人開放，其他時候將會是靜音。
賀錦麗的競選團隊聲稱，儘管他們對辯論細部規則仍有擔憂，但如果不同意川普的條件，對方就有可能拒絕參加，他們不想要影響辯論的常規進行，所以決定接受主辦方提出的全套規則，包括麥克風靜音。
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