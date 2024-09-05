小行星墜菲律賓高清畫面曝！「發光瞬間」台灣全拍下　一堆人目擊

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▲短短6秒影片中，原先一片漆黑的天空，突然被小行星巨大亮光照射，約持續3秒後就消失。（圖／翻攝自臉書粉專「鹿林天文台」）

直徑1公尺的編號CAQDTL2小行星，今（5）日凌晨0時39分墜落在菲律賓呂宋島東北部，國立中央大學天文研究所鹿林天文台就拍攝到，小行星通過大氣層墜落發光的瞬間，並在臉書粉專分享影片，精彩畫面吸引超過7.6萬次瀏覽量；菲律賓當地也有民眾曬出目擊影片，以更接近的視角拍攝高清影片，畫面相當驚人。鹿林天文台今日凌晨在臉書粉專發布影片，寫下「雖然天氣非常差，但還是等到了流星發出來的亮光。」只見在短短6秒影片中，原先一片漆黑的天空，突然被一道巨大亮光照射，約持續3秒後就消失。不少網友熱議，「我以為我看錯，原來我有看到」、「剛好有錄到，當下以為只是雷雲之類的」、「太亮了吧」。此外，也有網友分享，菲律賓有人拍攝到小行星經過的高清影片，一顆巨大發光的火球劃破天際，照亮夜晚的天空，飛行數秒後就落在遠處的地平線下，罕見畫面十分驚人。而CAQDTL2小行星即將墜毀的事件，最初是由卡塔琳娜巡天系統（Catalina Sky Survey）預先發現，也是人類歷史上第9次在外星物體進入地球大氣層前先預知事件，相當具有天文進展之意義。