高雄人出國今開搶！AirAsia台灣獨家「直飛沙巴399元」每周四班

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▲AirAsia「高雄直飛沙巴（亞庇）」，每周四班（一、三、五、日）。（圖／AirAsia提供）

▲樂桃航空台灣出發的冬季航班「全航線機票促銷」，飛日本最便宜2290元起單程未稅包含托運行李和一般座位。（圖／翻攝自樂桃航空FB）

高雄人方便出國又一新航線！亞洲低成本航空AirAsia今（5）日宣布開搶台灣獨家航班「高雄直飛沙巴（亞庇）」，慶祝首賣下殺399元單程未稅驚喜價，而且每周飛四班，搶便宜機票現在就衝一波。而樂桃航空也有台灣出發的冬季航班「全航線機票促銷」，飛日本最便宜2290元起單程未稅包含托運行李和一般座位。擁有世界級潛水勝地的沙巴，位於馬來西亞的婆羅洲北部，以壯麗自然景觀和豐富文化擄獲不少旅遊愛好者。從雄偉的京那巴魯山到迷人的熱帶雨林，同時還擁有融合自馬來、華人、印度的飲食特色。AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡透露，馬亞航自2022年11月營運「高雄－吉隆坡」航線（每周三班）以來，已承載了超過80,000名乘客往返；有鑑於高雄與吉隆坡之間的積極旅遊需求，因此官方決定拓展馬來西亞與南台灣間的旅遊版圖。亞洲低成本航空AirAsia今宣布，正式開賣「高雄直飛沙巴（亞庇）」航線，由集團旗下馬來西亞亞航（航班代號AK）執飛。AirAsia將於2024年11月17日開通營運「高雄－沙巴」航線，以每周四班（一、三、五、日）的班次頻率，連通馬來西亞第二大樞紐亞庇與高雄。AirAsia不只再開出台灣獨家航班、更是台灣直飛的第12條航線。即日起至9月15日，開賣「高雄－吉隆坡」促銷機票399元單程未稅，可在 AirAsia MOVE 應用程序（前稱 airasia Superapp）或 airasia.com 開放預訂；旅行出發日期為2024年11月17日至2025年3月28日。另外，則有台灣出發的冬季航班「全航線機票促銷」，主打以「Minimum票種」的價格，就能買到包含托運行李和一般座位的「Standard標準票種」，飛日本最便宜2290元起單程未稅！適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田・羽田）、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共6條航線。販售期間9月5日12:00至9月8日23:59(TST)，適用日期2024年10月27日至2025年3月29日。