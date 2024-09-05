山本由伸要強勢回歸了！11日預計對小熊隊先發　可望對決今永昇太

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲和大谷翔平同隊的日籍球星山本由伸，6月中被球團移至60天傷兵名單，確定11日先發出戰小熊隊。（圖／NOWnews資料照）

山本由伸回來了！美國職棒洛杉磯道奇隊「日本強投」山本由伸6月中受傷，經過將近3個月復健，今（5）日道奇總教練Dave Roberts賽前表示，山本將在11日對戰芝加哥小熊隊時先發出賽，而根據輪值，可能將會對上小熊隊「菜鳥」今永昇太，再度形成「日本對決」。洛杉磯道奇隊今天將持續出戰天使隊，賽前主帥Dave Roberts表示，Dave Roberts說：「總而言之，他可以順利投球就很好了。」山本由伸最快球速來到96.2英里，相當於154.8公里左右。Dave Roberts直接預告，山本由伸將在美國時間10日，也就是台灣時間11日上午10時出戰小熊隊，屆時就會讓他回歸先發角色，