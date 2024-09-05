山本由伸要強勢回歸了！11日預計對小熊隊先發　可望對決今永昇太

山本由伸回來了！美國職棒洛杉磯道奇隊「日本強投」山本由伸6月中受傷，經過將近3個月復健，今（5）日道奇總教練Dave Roberts賽前表示，山本將在11日對戰芝加哥小熊隊時先發出賽，而根據輪值，可能將會對上小熊隊「菜鳥」今永昇太，再度形成「日本對決」。山本由伸今年6月中旬因右肩旋轉肌拉傷，被放進60天傷病名單。在經過2個多月的復健後，在8月底於小聯盟進行復健賽，2場復健賽累積0勝1敗，共投4局，合計被敲3安失3分，包括1發全壘打，另有5次三振和2次保送，防禦率為6.75。
山本由伸將成道奇奪冠秘密兵器 也是季後賽關鍵人物
洛杉磯道奇隊今天將持續出戰天使隊，賽前主帥Dave Roberts表示，山本由伸的復原狀況進度良好，在3A共投2局53球，被打2安打失2分，也有3次三振，但他說：「不管內容怎樣，主要是他的投球感覺跟最後出手可以投多少球數才是重點。」
Dave Roberts說：「總而言之，他可以順利投球就很好了。」山本由伸最快球速來到96.2英里，相當於154.8公里左右。
Dave Roberts直接預告，山本由伸將在美國時間10日，也就是台灣時間11日上午10時出戰小熊隊，屆時就會讓他回歸先發角色，根據日本媒體推算，當天小熊隊將推出今永昇太先發。這兩人將上演「菜鳥對決」。
山本由伸去年季後以12年3.25億美元（約104億台幣）的史上最高薪合約加盟道奇，本季出賽14場，繳出6勝2敗、防禦率2.92的成績，合計74局投出84次三振，被打擊率為0.221，每局被上壘率為1.07。不過他在今年6月中旬因右肩旋轉肌拉傷，被放進60天傷病名單。
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洛杉磯道奇隊今天將持續出戰天使隊，賽前主帥Dave Roberts表示，山本由伸的復原狀況進度良好，在3A共投2局53球，被打2安打失2分，也有3次三振，但他說：「不管內容怎樣，主要是他的投球感覺跟最後出手可以投多少球數才是重點。」
Dave Roberts說：「總而言之，他可以順利投球就很好了。」山本由伸最快球速來到96.2英里，相當於154.8公里左右。
Dave Roberts直接預告，山本由伸將在美國時間10日，也就是台灣時間11日上午10時出戰小熊隊，屆時就會讓他回歸先發角色，根據日本媒體推算，當天小熊隊將推出今永昇太先發。這兩人將上演「菜鳥對決」。
山本由伸去年季後以12年3.25億美元（約104億台幣）的史上最高薪合約加盟道奇，本季出賽14場，繳出6勝2敗、防禦率2.92的成績，合計74局投出84次三振，被打擊率為0.221，每局被上壘率為1.07。不過他在今年6月中旬因右肩旋轉肌拉傷，被放進60天傷病名單。