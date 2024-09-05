天后闆妹發聲了！得知老公豪哥遭爆「包養嫩妹」吐真實心情

二伯深夜突然喊「晴天霹靂」！月租50萬倉儲被回收：又要開始尋覓

記者李欣容／台北報導

▲二伯月租50幾萬的倉儲被房東回收不續租，她崩潰發文，又要重新找地點了。（圖／翻攝自YouTube 蔡阿嘎）
▲二伯月租50幾萬的倉儲被房東回收不續租，她崩潰發文，又要重新找地點了。（圖／翻攝自YouTube 蔡阿嘎）
網紅二伯成立服飾品牌3年，去年老公蔡阿嘎曾經拍開箱影片，介紹二伯位於三重的倉庫，400坪大月租要50萬，沒想到就在一切都穩定的時候，二伯深夜突在社群平台發文，大喊「晴天霹靂」，原來是房東不續租，導致她又要開始找房子了。

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二伯深夜在Threads上發文，「成立這幾年，一直都在找房子跟搬家的循環中忙碌著，前陣子還在慶幸著一切終於慢慢穩定下來不用再搬家，就收到房東要收回不續租的消息～～晴天霹靂的又要開始尋覓了。」

二伯的品牌於2021年7月成立，去年11月蔡阿嘎曾拍攝開箱影片，倉庫中全部都是衣服，整理得非常乾淨又清楚，她還花了10幾萬鋪地板，監視器也是花了10幾萬裝，包括辦公桌、辦公椅也都是新的。

當時二伯幽默迴避各種花費的問題，直說報價單都假裝沒看到，即便花了很多錢，但看起來非常開心，沒想到不到一年房東就不續租，導致她又要重新找房子。不少網友都替她抱不平，直呼，「合理懷疑房東看準你們的裝潢」、「花了幾百萬弄的倉儲，結果要被回收了」、「加油！有考慮回南部嗎，空間滿大」，也有人推薦她新地點，像是新莊、泰山、五股等等。

▲蔡阿嘎（右）昨日歡慶40歲生日，二伯曬出10年前音檔笑喊可能被滅口。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（右）和老婆二伯是知名網紅。（圖／二伯IG）

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