K董親曝面試禁忌！應徵空服員說「這5字」慘了　張國煒：直接刷掉

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▲張國煒表示很多人都覺得從事航空業很帥，卻沒想過背後是需要付出代價的，除了沒有休假，還要隨時把自己維持在最佳狀態。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長「K董」張國煒近日話題不斷，他在網路上因降落技術、英文口說受到熱議，親自高EQ回覆被不少人讚賞。而許多人嚮往光鮮亮麗的航空業，張國煒過去也曾透露空服員應徵條件，除了要努力學習英文、用嚴謹的態度面對，面試時若說出「想要環遊世界」，更會被他立刻刷掉。根據《今周刊》報導，張國煒2022年7月出席星宇航空夏令營時，揭開許多航空業的祕辛，他表示很多人都覺得從事這個行業很帥，卻沒想過背後是需要付出代價的，「夢想實現的前提是，你背後必須先付出非常多的努力。」從事航空業，除了沒有休假，還要隨時把自己維持在最佳狀態，面對每天各式各樣的挑戰，每個客人、每台飛機都有不同脾氣，必須時刻準備好應付任何突發狀況。張國煒指出，張國煒坦言，正因為這份工作充滿挑戰，才應該用更嚴謹的態度面對，但他也鼓勵嚮往航空業的人，資質好的人不用怕自己不會被錄取，要對自己有自信，並隨時準備好迎接機會來臨。