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今永昇太7局狂飆7次三振！全隊接力無安打比賽　小熊12:0大勝海盜

記者吳政紘/綜合報導

▲小熊日籍強投今永昇太有機會單季12勝，他投出7局無失分的無安打演出。（圖／美聯社／達志影像）
▲小熊日籍強投今永昇太有機會單季12勝，他投出7局無失分的無安打演出。（圖／美聯社／達志影像）
今永昇太好猛！美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊今（5）日迎戰匹茲堡海盜，日籍強投今永昇太持續好表現，他主投7局無失分，無安打，還有狂飆7次三振，共用95球完成任務，而他退場時，小熊仍持續無安打演出，最終他拿下勝投，小熊隊以12:0大勝海盜。這也是小熊隊在主場自1972年以來，再度有投手群合力演出無安打的表現，今永昇太創造歷史。

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今永昇太仍可續投　但小熊保護他

此役小熊隊幾乎人人可打，尤其局局有攻勢，海盜隊早就無招架之力，今永昇太首局被內野安打上壘，但裁判改成失誤後，他越投越穩，並且7局投完更用95球而已，表現十分出色。

這是今永昇太本季第二次出戰海盜隊，上次他出賽是5月19日，今永投出7局無失分，7三振的演出，跟今天一樣出色，不過今天今永在1出局後因為三壘手Isaac Paredes失誤，讓對手上壘，但之後Nick Gonzales就擊出雙殺打，今永化身「省球大師」，首局只用6球。

之後今永就越投越順，2局海盜隊雖然曾經選球上一、二壘，但今永昇太硬是讓Michael A. Taylor敲出左外野飛球被接殺，今永度過危機後，也越來越穩定。

今永3局後，連續到第5局都是三上三下，沒想到6局隊友Paredes「單局」失誤2次，但今永不慌不忙，三振Oneil Cruz，自己化解危機。7局今永續投，他三振最後一位打者Jared Triolo時也很振奮，並且就此下場休息。

而今永退場後，小熊隊Nate Pearson、Porter Hodge分別後援1局無失分，也沒有被打安打，完成小熊隊壯舉。

小熊隊打線大爆發，Pete Crow-Armstrong單場3安打還有3打點，日本好手鈴木誠也雙安演出，Cody Bellinger也開轟2分進帳，Dansby Swanson單場3安，還有一發全壘打，灌進3分打點。

根據小熊隊紀錄，這是主場自1972年以來，隊史再度有「接力無安打比賽」的演出。



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