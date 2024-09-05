今永昇太7局狂飆7次三振！全隊接力無安打比賽　小熊12:0大勝海盜

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今永昇太好猛！美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊今（5）日迎戰匹茲堡海盜，此役小熊隊幾乎人人可打，尤其局局有攻勢，海盜隊早就無招架之力，今永昇太首局被內野安打上壘，但裁判改成失誤後，他越投越穩，並且7局投完更用95球而已，表現十分出色。之後今永就越投越順，2局海盜隊雖然曾經選球上一、二壘，但今永昇太硬是讓Michael A. Taylor敲出左外野飛球被接殺，今永度過危機後，也越來越穩定。而今永退場後，小熊隊Nate Pearson、Porter Hodge分別後援1局無失分，也沒有被打安打，完成小熊隊壯舉。小熊隊打線大爆發，Pete Crow-Armstrong單場3安打還有3打點，日本好手鈴木誠也雙安演出，Cody Bellinger也開轟2分進帳，Dansby Swanson單場3安，還有一發全壘打，灌進3分打點。