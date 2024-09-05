王心凌演唱會門票今12點開賣！10月站上小巨蛋　超甜美預告片曝光

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▲王心凌「空降甜蜜」主視覺照片結合AI技術打造，甜美又不失女王風範。（圖／天晴娛樂）

▲王心凌甜蜜女王造型禮服重達15公斤，頭飾也非常華麗。（圖／天晴娛樂）

▲王心凌最一開始公布的「沉浸甜蜜」主視覺也相當夢幻。（圖／天晴娛樂）

「甜心教主」王心凌將在10月12日、13日登上台北小巨蛋，舉行「Sugar High2.0」世界巡迴演唱會。近日王心凌陸續曝光演唱會前導預告及「沉浸甜蜜」、「空降甜蜜」主視覺照片，迅速引發粉絲關注，演場會門票也將在今（5）日中午12:00於寬宏售票系統正式開賣，票價從4880元至800元不等，粉絲要搶要快！今（5）日是王心凌的41歲生日，也是「Sugar High2.0」世界巡迴演唱會搶票日，繼3日「空降甜蜜」主視覺海報曝光之後，昨（4）日官方再釋出一支全新廣告，其中5秒鐘的甜蜜女王造型曝光，令人驚艷，也預告了演唱會上絕對會有讓觀眾嘆為觀止的全新體驗。原來，這僅現蹤5秒的甜蜜女王畫面，正是仙草影像陳奕仁導演為王心凌拍攝的演唱會影片，不同於一般演唱會的作法，這支影片將從觀眾進場就開始播放，劇情式的以電影手法講述一段故事，帶領大家進入王心凌的甜蜜世界，王心凌也語帶玄機的提醒粉絲：「演唱會當天最好提早入場啊！這段影片只有在演唱會現場才能看到。」而拍攝當天，陳奕仁導演除了搭出了讓人處處是驚喜的糖果工廠精緻實景外，更透過動畫方式打造壯麗場面，王心凌的造型也前所未有的展現「女王風範」，她換了兩套衣服，更幾乎全程撐著重達15公斤上半身硬如盔甲的巨大禮服，頂著由新銳設計師為她打造的奇幻造型頭飾，賣力演出。從中午進棚直到隔天早上7點才收工。王心凌私下透露，因為禮服太重全身肌肉要緊繃著撐住，回到家一放鬆就雙腳抽筋，但實在太累了，她返家倒頭就睡，連抽筋都不管了。而搶先釋出的5秒畫面中，可見心凌一頭閃耀金髮，頭戴造型獨特的王冠頭飾，坐在紅絲絨高背國王椅上，俏麗轉身淺淺微笑，整座糖果工廠由巨大的粉紅色和金色機械模具圍繞，呈現出只有在電影中才會出現的魔幻奇景，這部短片全長將達10幾分鐘，分段在演唱會上播出，做為貫穿演唱會的影片，絕對會讓進場的歌迷尖叫聲連連。日期／時間：10月12日19：3010月13日18：00地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）售票時間：9月5日中午12：00售票單位：寬宏售票