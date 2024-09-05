不怕限貸！北台灣928檔期「推案量2619億」創新高　8大百億案登場

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▲近5年北台灣928檔期推案統計。（圖／住展雜誌提供）

▲2024年928檔期北台灣各縣市預估推案量。（圖／住展雜誌提供）

住展雜誌統計，今年北台灣房市928檔期推案預估量，來到約2619.5億元，較去年同期實際推案量成長約837.9億元，年增47％，尤以雙北占大宗，包含中和區大同公司活化資產案「大同新紀元」、大安區「吾雙」等百億以上大案更是多達8個，預期北台灣全年突破1.3兆量能的紀錄新高機率相當大。住展雜誌發言人陳炳辰指出，觀察歷年928檔期，除了今年，2013年與2021年也突破2000億元大關，都與市場資金熱潮有關。雖然今年房市從6月至8月經歷了新青安的嚴審、銀行房貸滿水位的兩場風波，但是干擾層面皆為成屋市場，預售市場影響性小，加上當前買房首重入手門檻低，建商在最後檔期衝刺，量體創下新高紀錄。陳炳辰表示，今年北台灣928檔期以新北市為主力，估達1186億元，居北台灣之首，占45%。中和區表現最亮眼，水岸景觀宅「堃達福祥段案」、大同公司活化資產案「大同新紀元」，以及保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」3大百億案均有意登場，大舉拉抬新北市聲勢。其餘指標案也遍地開花，在淡水區新市鎮、泰山區塭仔圳重劃區、新店區央北重劃區，與鶯歌區鶯桃路商圈皆有大案推出，而三重區則有5案搶進此檔期，為新北市各行政區最多，當地近年的新案能量大噴發，迄今活力依然滿滿。台北市928檔期也估有850億元的量能，占總量逾3成，百億元新案有大安區信義光復路口的「吾雙」、文山區萬芳路生態宅「信義富境」，和南港區基隆河岸宅「國賓大南港案」。桃竹兩地的推案量都在兩百多億元，桃園市為289億元，新竹地區是270.5億元。以桃園區中路重劃區的「興益發大興西路三段案」，與新竹市東區巨城商圈的「益展心築湛」、香山區「宏道新竹帝寶9區2號」為指標，其中「興益發大興西路三段案」跟「宏道新竹帝寶9區2號」皆為系列案，挾知名度贏在起跑點。陳炳辰表示，隨著2024年最後一檔建商大拜拜推案量揭曉，尚有新北市三重區、永和區、汐止區，以及基隆市安樂區、新竹市東區的重磅大案年底壓軸現身，預期北台灣全年突破1.3兆量能的紀錄新高機率相當大，明年還可期待台北市南港區與桃園市青埔重劃區指標案，預售市場熱度可望一路延燒到明年。