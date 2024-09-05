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9/7白露節氣禁忌多！2類疾病將爆發　「吃什麼地雷」身體越來越虛

記者張志浩／綜合報導

▲本週六（9/7）將迎接節氣「白露」，中醫師提醒，白露是肺部及呼吸道疾病好發的時期，飲食和日常作息相當重要。（示意圖／取自photoAC）
▲本週六（9/7）將迎接節氣「白露」，中醫師提醒，白露是肺部及呼吸道疾病好發的時期，飲食和日常作息相當重要。（示意圖／取自photoAC）
本週六（9/7）將迎接節氣「白露」，白露的節氣順序排在第15位，也是秋天第3個節氣，太一中醫診所院長詹景琦指出，秋季對應的器官是肺部，因此白露節氣適合多吃「養肺補虛」的食材，要避免「海鮮、辛辣、重口味、甘肥」的食物，白露也是肺部及呼吸道疾病好發的時期，民眾也應在空閒時間運動鍛鍊身體。

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🟡白露意思、取名由來

中醫師陳潮宗說明，白露是典型的秋天節氣，「晝夜溫差會達到攝氏10度以上」，晚間氣溫下降速度很快，夜間水氣凝結，清晨時分戶外地面及葉子上會有許多白晶晶的水珠，因此被稱為白露；傳統上，白露後天氣開始微微轉涼，是進入秋天的標誌，季節交替之際也提醒民眾不能輕忽保暖，否則一但身體受涼，降低人體免疫力，將可能誘發各種身體病症及慢性病。

▲2023白露節氣是9月8日，「養生、飲食、習俗、禁忌」重點一次看。（圖／Unsplash）
▲白露節氣的由來，主要是以前的人們根據天氣變化命名，也象徵著秋天的到來。（圖／Unsplash）
🟡白露禁忌、好發疾病

陳潮宗表示，白露節氣時，肺部和呼吸道疾病最常見，如發燒、咳嗽、支氣管炎、肺炎等，且秋季本就是支氣管、哮喘等肺部疾病的好發時期，因此中醫建議，白露節氣要加強身體鍛煉，每天進行散步慢跑，切記懶惰、喝太多冰水或飲料。

詹景琦也提及，白露節氣的氣候其實會漸漸變得乾燥，體內如果「陰液不足」容易出現嘴唇乾裂、口乾等上火症狀，天氣乾燥除了影響肺部外，也會影響「腸胃機能」，讓人容易出現便秘、腸躁症發作等症狀。

▲尤其長期抽菸的癮君子，三不五時會出現咳嗽、卡痰、氣虛等問題，嚴重一點則是一說話就咳嗽，喉嚨總是有痰。（示意圖／Shutterstock）
▲白露節氣時，肺部和呼吸道疾病將慢慢開始新一波的爆發，民眾應加強身體鍛煉，不要喝過多冰品。（示意圖／Shutterstock）
🟡白露養生飲食

詹景琦認為，若如白露節氣有口乾、嘴唇乾裂的情況，山藥、白木耳、枸杞可以多吃；若有便秘、腸胃不適，則可多吃富含「維他命C」的食材，如香蕉、蜂蜜、芝麻、地瓜等；此外，秋季對應的器官是「肺部」，白露節氣適合多吃「養肺補虛」的食材，例如白蘿蔔、梨子、百合、蓮子等。

陳潮宗則補充，每個時節都有相應的適合飲食，「清淡、易消化、富含維生素」的食物特別適合白露時養生，補充新鮮蔬果，對秋燥造成的皮膚、呼吸道乾燥有所幫助，容易過敏者，應避免海鮮、辛辣、重口味、甘肥的食物；食補上，可以選擇白菜、銀耳、山藥、南瓜、芝麻、豆漿、蓮藕、水梨；中藥上，麥冬、沙參、西洋參、百合、杏仁、川貝等，都有很好的潤肺效果。

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