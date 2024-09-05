台灣每1.3萬人就有1家超市 　2024年營收有望突破2500億元

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▲台灣超市全年有望超越2,500億元再創新高，寫下連續22年正成長最佳紀錄。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部統計處今（5）日公布「產業經濟統計簡訊」，比較日本與台灣超市布局，雖然我國超市數量只有日本的三分之一，但若考慮到人口，日本每2.7萬人才擁有1家超市，台灣每1.3萬人就擁有1家超市，我國密集度相當於日本的2倍。因台灣與日本在地理位置、生活消費習慣相近，經濟部統計處也比較日本同時期狀態。統計處說明，台灣超市早期多為小型生鮮雜貨店，負責生活支援型零售；隨著時代演進，業者以現代化方式經營，強化生鮮蔬果與販售品項，2015年至2019年平均成長5.2%。疫情期間，業者搶進線上購物及送貨服務，滿足民眾要疫情間囤購需求，2020年至2022年營收平均年增幅上升至6.4%；2023年雖然因疫情解封，民眾恢復外食，減少添購食品回家下廚等原因，僅有年增1.0%。但2024年受惠到業者持續擴展大型店鋪，推出多樣化商品，今年前七個月營收年增率再次突破「5%關卡」，全年有望超越2,500億元再創新高，寫下連續22年正成長最佳紀錄。相對於台灣，日本超市2020年至2022年受到疫情影響，加以實施嚴格邊境管制，觀光客銳減，僅維持1.3%的年增率，直到2023年再回彈至3.3%的正成長，今年前7個月維持年增2.8%，全年營收可望續呈成長。據台灣零售業經營實況調查及日本商業動態統計調查結果，統計處發現，台灣與日本超市銷售商品皆以食品類商品，分別占約7成及8成。但是，台灣超市販售品項相較於日本更趨多元，像是家庭器具用品、藥品及化粧清潔用品都占10%以上。觀察兩國超市平均單店營收，2023年台灣平均單店營收1.08億元，近5年平均單店營收年增4.2%；日本則是2023年平均單店營收為26.2億日圓（約新台幣5.82億元），但是營收平均年減0.1%，顯示台灣有機會可以慢慢拉近與日本超市營收距離。就超市密集度觀察，若以2024年6月人口數計算， 我國平均每1萬332人就擁有1家超市，日本則平均2萬763人才擁有1家超市。若 以土地面積計算，我國平均15.97平方公里即有1間超市，日本則63.34平方公里才有1間超市，顯示我國超市密集度明顯高於日本。