「10檔台股ETF」投資人愈跌愈買　00919、00918位居成交前2名

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▲10檔大盤跌規模逆勢增加的台股ETF。

台股昨（4）日開盤就跌破千點，最終以999點創下史上第3大跌點。不過今日呈反彈趨勢，觀察54檔原型台股ETF規模增減狀況，有10檔逆勢增加，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）增加26萬張、大華優利高填息30（00918）則是增加超過10萬張，以及凱基優選高股息30（00915）增加6萬張，位居台股ETF成交量前3名。台股重挫時，台股ETF反而受到不少投資人青睞，觀察10檔規模逆勢增加的台股ETF，以高股息為主，又以00919的規模逆勢增加23.21億元最多，單日成交量達26萬張，成為54檔台股ETF中的成交量、規模增加的雙冠王。其次則是00918，成交量10.5萬張，規模增加19.2億元。排名第3的則是00915，成交量6.2億元，增加規模近16億元。法人表示，00919第6次配息期前公告配息金額0.72元創新高，除息日9.23，參與除息最後買進日9/20，台股大跌使00919股價來到24.23元收盤價，吸引大筆資金挹注。主因00919不僅繳出連續6季超過10%預估年化配息率的高配息，成立以來攀升的股價也讓投資人苦無買點切入，近日受大盤影響股價下降，使存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，也讓想參與除息前上車的買盤持續挹注。若以00919的固定息值0.72元估算，如果想讓每張息值固定在10%以上，可以趁價位還在28.8元以下多買降低成本。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，此外，00919自成立以來已配息5次，9月份為第6次配息，最近一次配息，更是上調的配息金額到0.72元創新高紀錄，這6次配息金額呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。