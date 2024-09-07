詹仁雄被《原子少年2》選手說是大慈善家　他提蕭敬騰1優點紅得久

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▲詹仁雄認為新一代的藝人，除了抓住機會外，環境也很重要。（圖／詹仁雄提供）

▲蕭敬騰對經紀人兼老婆Summer一見鍾情。（圖／蕭敬騰臉書）

▲詹仁雄認為，做選秀節目對他而言，更像是一種使命感。（圖／詹仁雄提供）

▲林宥嘉就是從《超級星光大道》發跡。（圖／翻攝自YouTube）

▲《原子少年2》見證新男團誕生！粉絲卡位挑Pick跪求「直接出道」。（圖／踢帕娛樂提供）

台灣男子選秀節目《原子少年2》在8月24日首播，該節目是由知名製作人詹仁雄操刀，延續第一季的話題，希望產出更多偶像男團，這次有54位選手參與，最小的只有13歲，以「6大行星元素」分團，包括晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，《NOWnews今日新聞》也專訪到詹仁雄，分享了許多做節目的心路歷程。相較於《原子少年》第一季，詹仁雄認為第二季不管是幕前幕後的準備都更充足，第一季的時候因為遇到疫情，雖然很多人回到台灣，但是少年們的「男團實力」跟不上顏值，有時候在看他們演出，會有點緊張，怕他們出錯，幕後工作人員也因為沒做過大型選秀節目，也是一邊拍一邊摸索。但第二季大家都有經驗了，不只是軟硬體、專業幕後團隊到位，就連選手的訓練、挑選，都更往上一個層次，詹仁雄說，「如果說第一季是一種『養成』，那我可以說第二季的選手，是已經準備好了，很多都是身懷絕技，不然就是很會唱的，比較像是訓練生要進大舞台了。」問起第二季的優勢，詹仁雄說，「首先就是他們都已經準備好，不會像第一季一樣，你在看他們表演的時候，很像自己的小孩要上台，會替他們緊張，怕他們出錯，有些根本是沒有跳舞基礎，或從沒進過錄音室的，這一次是大家都很快進入狀態，再來是我們有請到海外的男團來PK，目前已經確定有日本、韓國和菲律賓。」在自媒體發達的年代，網紅似乎比路人還要多，這讓真正的「偶像明星」受到衝擊，詹仁雄認為，現在的新人如果想紅，首先抓住機會是必然，但大人們也要創造機會給下一代，「我們的娛樂圈，其實賺的錢不夠多，要做男團女團，他們得要撐得過還沒紅之前的窮，市場不夠，沒有打歌舞台，他們花200小時練的舞，導播不tag就等於沒有用，女生可能就跑去跳啦啦隊了，流量很高嘛，流量高記者就喜歡寫，就是大人創造出這個條件，下一代人才有辦法（把握機會）。」除此之外，還要做到自律，詹仁雄認為，，他以五月天舉例，即便五月天已經這麼紅了，阿信還是開著Toyota Yaris，「如果今天五月天開名車、戴名錶，是不是就不《溫柔》，不《盛夏光年》了呢？」詹仁雄說。之前詹仁雄曾在節目開錄記者會上提到，希望少年們不要談戀愛，如果談戀愛的話可能會進不了總決賽，他聽了之後笑喊，「可以啦！可以談戀愛，但現在的年輕人談戀愛的方式跟以前不太一樣，而且他們年紀這麼小，就已經踏出這一步，一般人不太有勇氣做的事（參加選秀）如果壓力變成困擾，可能就會亂談戀愛，會歪樓。所以說，不談戀愛可能會紅比較久。還是回歸到自律，如果他談戀愛但很自律的話，其實也不一定，。」詹仁雄做紅許多節目，包括經典的《康熙來了》、《超級星光大道》、《我猜我猜我猜猜猜》、《全民大悶鍋》、《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》等等，說他是藝能界的「偶像製造幾」一點也不為過，令人好奇，詹仁雄在《原子少年2》中的選手們心中，是怎樣的存在呢？詹仁雄笑喊，「最近比較好了，星光大道的時候，他們說我是大魔王，在操控節目的名次，現在他們覺得我是一個...大慈善家哈哈哈哈！」因為現在都是網路投票，終於洗清他操縱名次的「罪名」。詹仁雄想起，當時《聲林之王》錄完第一集的時候，有些選手被淘汰，結果第二次錄影，那些被淘汰的人還是到現場，「他們就說，想來看一看，然後第三次錄影的時候就更多人！第二次淘汰的人也回來了，心裡就很感動啊，我們好像做了一件對的事情，