港股公司暴跌上演「水花消失術」　謝金河：這種跌法很有末日景象

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全球股市昨（4）日受到輝達（NVIDIA）遭到美國司法部傳喚調查，股價大跳水，市值單日蒸發2800億美元，也使得台股慘跌千點、外資賣超超過千億元，創下史上最大賣超紀錄。財信傳媒董事長謝金河表示，港股也有一家公司上演「水花消失術」，單日股價暴跌98.4%，他更形容妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌猶如水花般消失。謝金河以「妖股自由行，港股也上演水花消失術」為題表示，輝達市值單日蒸發2800億美元，影響到台股慘跌千點，外資賣超超過千億元，不過，這個下跌是延續8/5前後的修正餘波，也算是修正先前AI相關股瘋狂大漲的過大漲幅修正。同時，謝金河提到9/3港股有家公司表演大跳水，單日股價大跌98.4%，香港媒體形容這是妖股自由行，更是以中國跳水選手全紅嬋在奧運入水只激起很少的水花，被許多人大讚的「水花消失術」，來形容這次港股也上演水花消失術。謝金河指出，此次大跳水的香港上市公司為昇能集團，這家公司生產超高功率的石墨電極，去年營收7229萬美元，虧損1550萬美元，今年上半年營收3210萬美元，虧損1436.83萬美元。該集團8/30獲選MSCI小型股，也獲選為恆生指數成份股，算是受到各方肯定的企業。不過，謝金河表示，港交所才發出股權太集中的示警，昇能集團股價竟演出大跳水，股價從23.1跌到0.14港元，市值從230億港元瞬間剩1.4億港元，港股用水花消失術形容，是股價下跌呈現一直線，沒有捲起水花。謝金河表示，港股妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌，而且跌下去，再也沒有大幅反彈的機會，像水花消失般。如前幾天被封為中國ZARA的拉夏貝爾，該公司以La Chapelle在歐美打開品牌知名度，股價一度達到20港元，但沒想到虧損不斷加大，公司準備下市，股價剩下0.25港元。很多香港上市企業，過去享有驚人天價，不知不覺間跌到殘值，像AI當紅的商湯科技只剩下0.58港元，這種跌法，很有末日景象。