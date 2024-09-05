摩羯颱風轉強颱！星宇航空今、明取消部分港澳航班

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摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）路徑在經過南海的「能量大進補」後，今（5）日上午8時摩羯正式轉為「強烈颱風」，目前持續朝西，週末可能侵襲中國海南島。星宇航空宣布，將取消今、明（6）日往返港、澳部分航班。中央氣象署預報員張竣堯指出，摩羯颱風在進入南海後，由於沒有受到地形破壞、該區域海溫高、垂直風切不明顯，因此強度在短時間從輕颱變為中颱，今天上午轉為強颱，摩羯颱風路徑將持續朝西轉西北西，目的地為中國海南島、雷州半島一帶，對台灣天氣無直接影響，但外圍環流雲系會替台灣帶來較多水氣。星宇航空指出，受摩羯颱風影響，星宇航空將取消9月5日至9月6日往返港、澳部分航班，航班取消詳情如下：= 台北 往返 香港 =9月5日 JX235、JX2369月6日 JX231、JX232、JX235、JX236= 台北 往返 澳門 =9月5日 JX205、JX2069月6日 JX201、JX202、JX205、JX206= 台中 往返 澳門 =9月5日 JX331、JX3329月6日 JX331、JX332星宇航空呼籲，旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。