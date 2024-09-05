7-11美式10元只有三天！寄杯咖啡買20送20　全家美式、拿鐵買6送6

墾丁風強雨大「陽傘全消失」！摩羯颱風外圍狂掃　2縣市大雨特報

記者張志浩／綜合報導

▲透過即時影像鏡頭可以看見，墾丁受摩羯颱風影響，風雨相當明顯，能見度也相當低。（圖／墾丁南灣即時影像）
▲透過即時影像鏡頭可以看見，墾丁受摩羯颱風影響，風雨相當明顯，能見度也相當低。（圖／墾丁南灣即時影像）
摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）已變成強颱，雖然颱風中心距離台灣遙遠，不過廣大的環流仍替南台灣帶來雨勢，尤其在墾丁地區風雨相當明顯，從即時影像可以看出，沙灘、道路上不只一波波雨勢，雨滴還被強風吹到傾斜，近海更是捲起一道到大浪，先前吵翻天的陽傘「被動消失」，中央氣象署也發布「大雨特報」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署提醒，受到摩羯颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，恆春半島更要注意大雷雨的出現。

⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：恆春半島、臺東縣

▲氣象署發布「大雨特報」，提醒受魔節台風影響，今日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲氣象署發布「大雨特報」，提醒受魔節台風影響，今日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
據氣象署觀測，今天墾丁地區觀測到的最大風速為每秒8公尺的5級強陣風，截至上午11時50分，累積降雨量為59毫米；氣象署預報中心課長林秉煜指出，今天環境為偏南風到東南風，恆春半島、花蓮、台東降雨較明顯，北台灣陽光露臉，天氣穩定，中南部會有午後雷陣雨。

林秉煜提醒，明後天（9/6、9/7）轉為偏南風，東半部、恆春半島、南台灣「全天不定時」有雨勢，尤其午後加大，中部以北清晨至上午有些許降雨，午後雷陣雨明顯，週日（9/8）開始低壓帶影響，北部、東半部降雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。

▲外圍環流雲系會替台灣帶來較多水氣，因此今明兩天，南台灣、東半部還是會有降雨出現。（圖／中央氣象署）
▲摩羯颱風外圍環流雲系會替台灣帶來較多水氣，因此今明兩天，南台灣、東半部還是會有降雨出現。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風轉強颱！麗琵、貝碧佳恐雙颱接力　專家揭生成時間、路徑

近65年9月「颱風生成328個」！一圖看路徑大亂鬥：台灣直接不見

香港、澳門天氣危險了！摩羯颱風「罕見的強」　4地區風雨最大

摩羯颱風閃過台灣！「麗琵、貝碧佳」恐接力生成　下週天氣很危險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選