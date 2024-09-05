墾丁風強雨大「陽傘全消失」！摩羯颱風外圍狂掃　2縣市大雨特報

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）已變成強颱，雖然颱風中心距離台灣遙遠，不過廣大的環流仍替南台灣帶來雨勢，尤其在墾丁地區風雨相當明顯，從即時影像可以看出，沙灘、道路上不只一波波雨勢，雨滴還被強風吹到傾斜，近海更是捲起一道到大浪，先前吵翻天的陽傘「被動消失」，中央氣象署也發布「大雨特報」。
氣象署提醒，受到摩羯颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，恆春半島更要注意大雷雨的出現。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：恆春半島、臺東縣
據氣象署觀測，今天墾丁地區觀測到的最大風速為每秒8公尺的5級強陣風，截至上午11時50分，累積降雨量為59毫米；氣象署預報中心課長林秉煜指出，今天環境為偏南風到東南風，恆春半島、花蓮、台東降雨較明顯，北台灣陽光露臉，天氣穩定，中南部會有午後雷陣雨。
林秉煜提醒，明後天（9/6、9/7）轉為偏南風，東半部、恆春半島、南台灣「全天不定時」有雨勢，尤其午後加大，中部以北清晨至上午有些許降雨，午後雷陣雨明顯，週日（9/8）開始低壓帶影響，北部、東半部降雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。
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⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：恆春半島、臺東縣
據氣象署觀測，今天墾丁地區觀測到的最大風速為每秒8公尺的5級強陣風，截至上午11時50分，累積降雨量為59毫米；氣象署預報中心課長林秉煜指出，今天環境為偏南風到東南風，恆春半島、花蓮、台東降雨較明顯，北台灣陽光露臉，天氣穩定，中南部會有午後雷陣雨。
林秉煜提醒，明後天（9/6、9/7）轉為偏南風，東半部、恆春半島、南台灣「全天不定時」有雨勢，尤其午後加大，中部以北清晨至上午有些許降雨，午後雷陣雨明顯，週日（9/8）開始低壓帶影響，北部、東半部降雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。