不玩命只送暖！韓哥現身馬偕兒童醫院　家長看到孩子的笑動容落淚

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▲韓哥旋風造訪馬偕兒童醫院送暖。（圖／馬偕醫院提供）

▲韓哥為即將手術的小妹妹打氣。（圖／馬偕醫院提供）

▲馬偕兒童醫院院長陳銘仁（圖左）與韓哥一起手繪文旦。（圖／馬偕醫院提供）

演出電影《玩命關頭》系列走紅的好萊塢明星韓哥（姜成鎬），2023年曾來台為中華職棒開球引爆話題，最近再次訪台，昨（4）日安排私人行程前往馬偕兒童醫院送暖，給多位病童鼓勵並合影，現場氣氛溫暖又熱鬧，他並彩繪文旦與醫護、病童提前歡度中秋佳節。馬偕醫院指出，韓哥昨帶來許多玩具汽車分送給病童，除了病情穩定的孩子可現場參與外，無法參與的病童也能收到他簽名的汽車禮物，而社工師為配合此次活動，還特別租用大型遙控汽車，讓韓哥一行人可以「開著車車送車車」。此外，有不少小朋友早就準備好Q版韓哥肖相，見到偶像時，既害羞又靦腆向他索取簽名與合照留念，他則來者不拒，皆以陽光笑容配合。在兒童癌症病房裡，一名14歲男孩靜靜站在病房外等韓哥，韓哥看到馬上彎腰問候，同時不忘對孩子加油打氣：「等你好起來，將來我帶你去開車！」並送上簽名汽車。另有愛打桌球的小男生，在現場與韓哥一起打球，氣氛非常歡樂，不少照顧的家長為他的旋風式探訪，帶給孩子滿面笑容而感動落淚。馬偕醫院總院長張文瀚與馬偕兒童醫院院長陳銘仁為感謝韓哥舉善舉，準備禮品與可愛小熊贈予，而韓哥則謙虛向醫護人員表示：「我不是巨星，醫護人員才是！」因此獲得如雷掌聲。韓哥隨後在現場親自手繪文旦，用滿滿綻放的花朵為台灣之行寫下句點，並將祝福送給馬偕醫院所有夥伴。